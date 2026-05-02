В минском лесопарке «Медвежино» хотят построить биатлонный комплекс

1
  • 2.05.2026, 9:32
Стали известны подробности.

Спортивный комплекс по биатлону и лыжным гонкам хотят создать в минском лесопарке «Медвежино». Об этом госагентству «Минск-Новости» рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько.

По словам чиновника, сейчас работают над тем, чтобы помимо трассы в «Медвежино» появились стадион, стрельбище, помещения для переодевания. Планируется обустройство спортивного комплекса по биатлону и лыжным гонкам.

«Постараемся создать необходимые условия для комфортных тренировок жителей города. В настоящее время проектная документация разрабатывается, заказчик определен. Финансирование для разработки проектной документации и реализации этого проекта уже предусмотрено в бюджете, поэтому в этом году приступим к реализации», — сообщил Гутько.

Кроме того, в районе «Минск-Арены», на улице Нарочанской — напротив манежа, должен появиться физкультурно-оздоровительный центр для экстремальных видов спорта.

