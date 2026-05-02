Роботы «Хартии» взяли штурмом позицию войск РФ в Купянске 1 2.05.2026, 8:40

1,496

Пехота врага была зачищена.

В Купянске корпус «Хартия» Нацгвардии Украины зачистил вражескую позицию, используя только наземные роботизированные комплексы (НРК).

Операция была проведена в феврале ротой спецназа «Лава», которая специализируется на применении беспилотных систем. Видео было опубликовано корпусом 1 мая.

Оккупанты прятались в одном из многоэтажных зданий города. Военные с помощью дронов провели тщательную разведку, после чего туда были направлены роботы на дистанционном управлении.

«Ракеты с наземного роботизированного комплекса и сотни килограмм взрывчатки на НРК-камикадзе полностью разнесли позиции захватчиков. Хартийские подразделения получили возможность зайти на уже зачищенную территорию», — отметили в «Хартии».

В результате операции потери врага составили 10 человек. Все ликвидированы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com