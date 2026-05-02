Роботы «Хартии» взяли штурмом позицию войск РФ в Купянске

Роботы «Хартии» взяли штурмом позицию войск РФ в Купянске1
- 2.05.2026, 8:40
- 1,496
Пехота врага была зачищена.
В Купянске корпус «Хартия» Нацгвардии Украины зачистил вражескую позицию, используя только наземные роботизированные комплексы (НРК).
Операция была проведена в феврале ротой спецназа «Лава», которая специализируется на применении беспилотных систем. Видео было опубликовано корпусом 1 мая.
Оккупанты прятались в одном из многоэтажных зданий города. Военные с помощью дронов провели тщательную разведку, после чего туда были направлены роботы на дистанционном управлении.
«Ракеты с наземного роботизированного комплекса и сотни килограмм взрывчатки на НРК-камикадзе полностью разнесли позиции захватчиков. Хартийские подразделения получили возможность зайти на уже зачищенную территорию», — отметили в «Хартии».
В результате операции потери врага составили 10 человек. Все ликвидированы.