«Нефть буквально падает с неба» 4 2.05.2026, 8:24



Фото: AP

В CNN рассказали об обстановке в Туапсе.

Густые токсичные пары и пламя, поднимающееся после последней атаки украинского беспилотника на принадлежащий «Роснефти» Туапский нефтеперерабатывающий завод, почти достигли высоты окружающих Кавказских гор. Об этом пишет телеканал CNN.

Пожары от двух предыдущих атак, 16 и 20 апреля, также тушились несколько дней, токсичные вещества лились черным дождем, покрывая автомобили и улицы маслянистой грязью, что, по мнению экспертов, привело к самой страшной экологической катастрофе в регионе за последние годы.

«Город задыхается от дыма», - написал один из жителей в социальных сетях.

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод города, расположенный рядом с морским терминалом, является ключевым центром переработки и экспорта нефти для России и в последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.

«Нефть буквально падает с неба. Мы не можем дышать. Весь город пропах мазутом, он капает на машины», - рассказала предпринимательница Эльмира Айрапетян.

Волонтеры собрались здесь отчасти потому, что региональным и федеральным властям потребовалось почти две недели - и три нападения подряд - чтобы отреагировать.

Настоящая экологическая катастрофа

Издание пишет, что президент РФ Владимир Путин использовал катастрофу как повод для повторения избитых обвинений в адрес Украины в совершении «террористических актов» против российских мирных жителей и энергетической инфраструктуры.

На ночном совещании по вопросам безопасности он заявил, что удары по Туапсе «потенциально могут привести к серьезным экологическим последствиям».

Эксперты в области охраны окружающей среды придерживаются несколько иной точки зрения. Эколог и оппозиционный политический активист Евгений Витишко заявил:

«Это настоящая экологическая катастрофа, как минимум регионального масштаба. Ничего подобного не было уже несколько лет».

Спутниковые снимки и видео из социальных сетей показывают, что нефть разлилась в реку Туапсе и море, при этом части южного побережья Черного моря России все еще покрыты мазутом, хотя часть главного пляжа в Туапсе, по-видимому, была очищена к вторнику.

Анализ спутниковых снимков показал, что следы нефти распространились как минимум на 50 километров от берега.

«Важно отметить, что ситуация в Туапсе включает в себя загрязнение сразу нескольких сред: воздуха, почвы на большой территории, реки, протекающей через город, и Черного моря. Это крайне сложная экологическая катастрофа, истинные масштабы которой на данном этапе трудно оценить», - заявил российский эколог Дмитрий Лисицын.

Он также сравнил редкое явление - дождь, насыщенный нефтью, - с событиями в Иране в прошлом месяце, когда авиаудары по нефтяному складу в столице Тегеране привели к испарению горящего топлива в токсичный дым, а затем и к дождю, насыщенному нефтью.

«Выпадение нефтяных остатков с неба комками - то, что можно назвать «нефтяным дождем» - крайне редкое явление», - сказал он.

Витишко отметил, что следовало принять более быстрые меры, «как минимум, изолировать детей, детские сады, школы».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «слишком рано оценивать», следовало ли властям действовать быстрее, чтобы предотвратить экологические и медицинские риски.

Украина усиливает атаки на энергетический сектор

Украина признала совершение всех трех атак на нефтеперерабатывающий завод «в рамках усилий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора».

Отмечается, что течение нескольких месяцев Киев усиливал атаки беспилотников большой дальности на критически важную российскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь сократить военный бюджет Москвы и осложнить военную логистику. Эти атаки продолжались и даже усилились, поскольку Москва извлекала выгоду из перебоев в глобальных поставках энергоносителей, вызванных войной США и Израиля с Ираном.

В четверг над еще одним российским городом поднялись столбы дыма, поскольку энергетическая инфраструктура Перми, расположенной примерно в 1400 километрах от украинской границы, второй день подряд подвергалась атакам. В среду Киев подтвердил, что нанес удар по нефтеперекачивающей станции. Губернатор Перми подтвердил атаку беспилотника на «один из промышленных объектов».

Туапский нефтеперерабатывающий завод уже был «фактически остановлен» после предыдущих атак украинских беспилотников прошлой осенью, заявил Сумит Ритолия, старший менеджер аналитической компании Kpler. Эти последние атаки «задержат сроки возобновления работы и ограничат обработку продукции и экспорт даже после возобновления операций».

Для местной предпринимательницы Айрапетян, которая помогала координировать работу волонтеров во время предыдущей катастрофы на Черном море, когда два танкера потеряли свой груз в море недалеко от Анапы в конце 2024 года, это слишком знакомо:

«В Анапе нам пришлось ждать две недели прибытия Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это море мазута. Город не получил необходимой помощи».

По ее мнению, ситуация в Туапсе намного хуже и потребует значительно больших усилий по реагированию.

Для эколога Лисицына отсутствие информации вызывает не меньшую обеспокоенность.

«Спустя сорок лет после чернобыльской катастрофы ничего не изменилось… Тогда практически не было информации об уровне загрязнения и его распространении среди населения, и сейчас ситуация очень похожа», - пояснил он.

