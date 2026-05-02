BBC: В Башкортостане и Татарстане назревает недовольство Кремлем 1 2.05.2026, 9:23

Из-за рекордных потерь этих регионов в войне.

По состоянию на конец мая 2026 года Башкортостан и Татарстан потеряли в войне против Украины 18 116 человек, что на 20% больше всех советских потерь за время войны Афганистане.

Всего же оккупационная армия РФ потеряла в войне на украинской территории более 216 тысяч солдат, пишет BBC со ссылкой на данные из открытых источников.

BBC напомнило, что во время войны в Афганистане, которая продолжалась 10 лет, погибли более 15 000 граждан СССР. В 1980-х годах это считались очень большие потери. Но сейчас российская армия, которая в 2022 году по приказу диктатора Владимира Путина начала полномасштабное вторжение в Украину, теряет еще больше солдат.

По данным из открытых источников, 9500 выходцев из Башкортостана уже погибли на фронте, а еще 8000 человек – из Татарстана. Эти два региона давно занимают первые места среди всех субъектов РФ по числу подтвержденных погибших. В других регионах цифры могут быть больше, но там менее активны волонтеры и общественные организации, собирающих соответствующую информацию.

Кремль всеми способами пытается скрыть настоящие потери оккупационной российской армии в войне против Украины. Например, россияне хоронят некоторых своих погибших в братских могилах и используют мобильные крематории.

Российская власть старается брать в армию жителей так называемых депрессивных районов, чтобы их судьбой меньше интересовалась общественность. Кроме того, в России мало кого интересует статистика заключенных, завербованных на войну против Украины и погибших на фронте.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 2 мая 2026 года оккупационная армия РФ потеряла в войне против Украины более 1,3 млн человек убитыми и ранеными. Украинские бойцы за это время уничтожили большое количество вражеской военной техники.

