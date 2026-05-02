Минчанин Андрей Моисеенко отпраздновал столетний юбилей 3 2.05.2026, 9:50

Он является почетным гражданином немецкого Веймара.

Минчанин Андрей Моисеенко — один из двух ныне живущих узников концентрационного лагеря «Бухенвальд». 1 мая мужчина отметил свой столетний юбилей в немецком городе Веймар. Информация об этом размещена на сайте Веймара, почетным гражданином которого он является. Недалеко от Веймара когда-то размещался Бухенвальд.

Андрей Моисеенко родился в 1926 году в Советском Союзе, на территории современной Украины, пишет издание stern.de со ссылкой на агентство dpa. Он рано потерял мать, а отец погиб на войне в 1941 году.

В 15 лет его, подростка, угнали в Германию на принудительные работы. Здесь парня заставили трудиться на оружейном предприятии в Лейпциге. Позже из-за подозрений, что он участвовал в сопротивлении, его перевели в концлагерь Бухенвальд, где он был вынужден работать на каменоломне.

— То, что происходило в Бухенвальде, выходит за пределы человеческого воображения, — цитирует мужчину Telegram-канал DW Беларусь. — Это были существа (речь об узниках. — Прим. ред.), из которых было стерто все человеческое, все духовное.

Андрей Моисеенко

Американские войска освободили мужчину 14 апреля 1945 года — как раз перед тем, как эсэсовцы собирались расстрелять его группу.

— Мы были всего в 500−800 метрах от смерти, — вспоминал он. — Я выжил благодаря случайности.

Всего через несколько месяцев после того, как Андрей Моисеенко вернулся из концлагеря, его призвали в Красную армию. Он служил на территории Беларуси и здесь же поселился.

— Мне больше некуда было идти, — вспоминал он.

Последние 25 лет мужчина живет один, пережив свою жену и сыновей. Но активно путешествует — в прошлом году был в Японии, учит немецкий язык, работает в собственном саду на даче.

Андрей Моисеенко

— Я работаю два часа, потом делаю час перерыв, потом снова два часа работы — и опять перерыв, — цитирует Андрея Ивановича Telegram-канал DW Беларусь. В такой активности, шутит он, и есть его секрет долголетия.

Несмотря на возраст, мужчина каждый год приезжает в музей Бухенвальда. Памятные мероприятия белорус воспринимает еще и как возможность пообщаться с людьми. Он выступает перед студентами на лекциях и кинопоказах и хочет продолжать делиться своей историей как можно дольше.

— Я благодарен, что есть люди, которым интересна моя история, — говорит Андрей Иванович.

