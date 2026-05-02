«Беларусь Натальи Радиной» сегодня представят в Берлине 2.05.2026, 9:14

Презентация начнется в 11.00.

Новую книгу известного историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» представят на Берлинской книжной ярмарке Berlin Bebelplatz.

Во встрече, которая пройдет 2 мая в 11:00 в Галерее Kunstschule Berlin (зал 5) по адресу Immanuelkirchstr. 4, примут участие автор книги Юрий Фельштинский и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

«Новая книга известного историка и публициста Юрия Фельштинского — история Беларуси, увиденная через призму жизни Натальи Радиной, через сопротивление журналистки, оказавшейся в эпицентре политической борьбы и отказавшейся подчиниться диктату. Это история о храбрости, принципиальности, бескомпромиссности и цене свободы. Через судьбу одного журналиста прослеживается судьба народа, который не перестаёт бороться за свободу», — пишут организаторы мероприятия.

Для участия в ярмарке нужно зарегистрироваться по ссылке. Регистрация бесплатная, но вы можете оставить добровольное пожертвование организаторам ярмарки на любую сумму.

Встреча состоится: 2 мая в 11:00 в Галерее Kunstschule Berlin (зал 5). Адрес: Берлин, Immanuelkirchstr. 4, 10405.

