ВСУ построили на передовой секретный подземный город длиной в полкилометра 2 2.05.2026, 8:48

Военное подземное укрытие (иллюстративное фото)

Фото: Пресс-служба Метинвеста

Масштабы поразили даже зарубежных гостей из стран НАТО.

Украинские десантники построили на восточных окраинах Славянска подземный город длиной почти 500 метров, который является одним из крупнейших подземных укрытий на линии фронта.

Там есть паркинг для грузовиков, кухня как в ресторане и тренажерный зал, сообщило ТСН.ua, журналистка которого побывала в этих окопах в Донецкой области, где дислоцируются воины 81-й отдельной аэромобильной слобожанской бригады ДШВ.

«Это целый армейский городок длиной почти полкилометра, где воины не только живут, но и прячут тяжелую технику. Масштабы подземелья поразили даже зарубежных гостей из стран НАТО», — говорится в материале.

Укрытие построено как сложный лабиринт. Это сделано намеренно: если вражеская ракета или КАБ разрушит одну часть тоннеля, другая должна выстоять.

Глубина залегания коридоров колеблется от 1,5 до 4 метров.

Инфраструктура подземного городка содержит:

подземный паркинг: в тоннелях свободно передвигаются пикапы и даже большие грузовики;

профессиональная кухня: повар Максим, который в гражданской жизни работал в ресторане, помогал проектировать кухню так, чтобы она не уступала профессиональной. Здесь воинов кормят горячими блюдами, например, сырным супом;

коммуникации: под землей проведена вода, канализация и обустроены спальные места;

тренажерный зал: поскольку бойцы могут не выходить на поверхность неделями, они оборудовали место для занятий спортом, чтобы компенсировать «сидячую работу» перед экранами мониторов.

Журналисты отметили, что для того, чтобы просто пройти по коридору от одного входа к другому в умеренном темпе, понадобилось 2 минуты 40 секунд.

«Бойцы шутят, что в таком длинном коридоре можно даже устраивать пробежки», — говорится в материале ТСН.ua.

