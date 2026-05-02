Можно ли в Беларуси получить компенсацию морального вреда за задержку зарплаты?

  • 2.05.2026, 11:54
Адвокат рассказала.

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов рассказали, можно ли в Беларуси получить компенсацию морального вреда, если задержали зарплату.

Адвокат Наталья Ярошевич обратила внимание на то, что работники могут потребовать денежную компенсацию морального вреда в случаях, предусмотренных законодательством.

В Беларуси случаи выплаты моральной компенсации определяет Гражданский кодекс при нарушении личных неимущественных прав или если затронуты нематериальные блага гражданина. Если же речь идет о трудовых отношениях, то требования регулируются уже Трудовым кодексом (ст.246).

- Установлены всего три случая, когда работник может потребовать возмещения морального вреда от нанимателя, - прокомментировала юрист.

Так, моральную компенсацию выплатят работнику, если его уволили без законного на то основания. Если был нарушен установленный порядок увольнения или если был осуществлен незаконный перевод на другую работу.

- Задержка заработной платы в этот перечень не входит, - прокомментировала Ярошевич.

Таким образом, если зарплату выплатили несвоевременно, то потребовать компенсацию морального вреда белорусы не смогут.

