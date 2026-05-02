Роlіtісо: Зеленский работает над стратегией ведения переговоров с РФ без США 1 2.05.2026, 12:26

Владимир Зеленский

Важное место в процессе начинает занимать другая страна.

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров с Россией без помощи США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Роlіtісо.

Издание отмечает, что Зеленский, который в течение последнего года усердно добивался поддержки американского президента Дональда Трампа, похоже, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в переговоры с Россией по завершению войны.

Теперь украинский президент, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров без помощи Вашингтона.

Он стал более осторожным в отношении будущего участия США и теперь надеется, что Турция проведет следующий раунд переговоров с Россией.

