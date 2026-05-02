закрыть
2 мая 2026, суббота, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Роlіtісо: Зеленский работает над стратегией ведения переговоров с РФ без США

1
  2.05.2026, 12:26
  • 1,432
Владимир Зеленский

Важное место в процессе начинает занимать другая страна.

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров с Россией без помощи США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Роlіtісо.

Издание отмечает, что Зеленский, который в течение последнего года усердно добивался поддержки американского президента Дональда Трампа, похоже, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в переговоры с Россией по завершению войны.

Теперь украинский президент, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров без помощи Вашингтона.

Он стал более осторожным в отношении будущего участия США и теперь надеется, что Турция проведет следующий раунд переговоров с Россией.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

