2 мая 2026, суббота, 18:10
В Московском регионе начались проблемы с доступом к домашнему интернету

5
  • 2.05.2026, 16:59
  • 1,418
Появились проблемы с Wi-Fi.

В Московском регионе РФ перестали работать домашние провайдеры интернета, пишет Telegram-канал Baza.

Канал уточняет, что о проблемах с доступом к Wi-Fi около 13:43 по Минску начали сообщать жители Москвы и Подмосковья. Они пользуются услугами разных провайдеров, но не могут открыть сайты, приложения и сайты самих интернет-компаний. Однако выйти в сеть можно через мобильный интернет.

До этого жители Подмосковья рассказали, что у ряда провайдеров доступ к сети временно работает только по «белым спискам». Пользователи говорят, что не могут открыть большинство интернет-ресурсов, а компании ссылаются на внешние распоряжения.

На фоне сообщений о возможных ограничениях связи в течение всех майских праздников ситуация вызывает вопросы у абонентов, которых заранее ни о чем не проинформировали. При этом на этой неделе в Госдуме РФ допускали, что в период выходных ограничения могут затронуть не только мобильную, но и проводную связь.

