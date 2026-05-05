5 мая 2026, вторник, 12:17
В Москве и Петербурге отключили мобильный интернет

  5.05.2026, 11:30
Фото: Агентство «Москва»

Накануне 9 мая.

Российские власти начали глушить мобильный интернет в Москве и Санкт-Петербурге на фоне подготовки ко Дню Победы. По данным Downdetector, число жалоб на невозможность выйти в Сеть в этих городах стало расти после 7:00. Пользователи пишут, что у них не открываются приложения и сайты, фиксируются проблемы с оплатой услуг. При этом в Москве не работают даже «белые списки», которые должны оставаться доступными при отключениях. Также в столице не отправляются SMS, о чем накануне предупреждали в рассылке для транспортных служб, пишет The Moscow Times.

В МТС в ответ на жалобы москвичей заявили, что связь отсутствует из-за «внешних радиочастотных помех», и назвали это «обстоятельством непреодолимой силы», в котором нет вины оператора. В Т2 объяснили ограничения мерами безопасности в преддверии праздников, не зависящими от работоспособности сетей. В Петербурге открываются только сайты и приложения из «белого списка». При этом мобильный интернет в городе также отключали на несколько часов в районе полуночи из-за атаки украинских дронов. Всего за сутки на проблемы со связью поступило 3,2 тыс. жалоб из Москвы и 3,8 тыс. — из Петербурга.

На этом фоне «Сбер» предупредил клиентов об ограничениях работы своих сервисов в праздники. В рассылке говорится, что с 5 по 9 мая могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, доступом к сервисам банка, получением SMS и использованием терминалов.

Накануне операторы связи «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 также разослали москвичам и петербуржцам предупреждения о шатдаунах в преддверии Дня Победы. Источник The Moscow Times в одной из транспортных служб столицы сообщил, что власти будут отключать мобильный интернет и SMS 5, 8 и 9 мая с 7:00 до 12:00 по Минску. Доступными останутся только звонки.

