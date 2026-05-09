9 мая 2026, суббота, 17:24
Парад 9 мая в Москве установил несколько антирекордов

  9.05.2026, 16:33
Военную технику на Красной площади не показывали вообще.

Парад победы 9 мая в Москве в 2026 году стал одним из самых скромных во всех отношениях за последние десятилетия, сообщает dialog.UA.

По Красной площади в субботу прошли всего 12 пеших расчетов. Это почти втрое меньше, чем в 2024 году, когда в шествии участвовали более трех десятков колонн.

В этом году в параде приняли участие курсанты военных академий, почетный караул, расчет участников войны против Украины, а также отдельная колонна северокорейских солдат. При этом впервые за многие годы в шествии не участвовали представители «Юнармии», МЧС и казачьих организаций.

Военную технику на Красной площади не показывали вообще, и это – впервые за 19 лет. Вместо танков, бронемашин и ракетных комплексов зрителям продемонстрировали видеоролик с изображением дронов, систем ПВО, ракет «Кинжал», комплексов «Ярс» и другой техники.

При всем этом сам парад длился около 45 минут. Это один из самых коротких парадов в современной истории РФ.

Кроме того, на трибуны впервые не допустили депутатов Госдумы и членов правительства – рядом с Путиным находились только представители Совбеза и силового блока.

