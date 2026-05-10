Унижение для Лукашенко стало нормой 2 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

10.05.2026, 9:27

Диктатор слукавил, пресмыкаясь в Москве.

9 мая украинские войска все же не ударили по Красной площади. Присутствовавший на параде в Москве Александр Лукашенко попытался сделать вид, что не волновался, да и вообще приехал бы, даже если бы его не вызвал Владимир Путин.

После наводящего вопроса от представителя пропагандистского телеканала «Россия» правитель Беларуси заявил:

— Даже если не пригласили бы, я бы приехал на свою Красную площадь. В свою Москву. Я родился, когда Москва была столицей.

На вопрос, спокойно ли Лукашенко себя ощущает, «несмотря на то, что происходит вокруг», диктатор ответил:

— Я всегда был спокоен, и сегодня тем более. Все будет нормально. Все хотят жить.

Можно констатировать, что Лукашенко в очередной раз отработал повестку российской пропаганды и даже более. Дело в том, что в совсем недавнем прошлом правитель отчаянно бился за свое право не летать 9 мая на парады в Москву, а отмечать дату в Минске.

Парады в российской столице Лукашенко пропускал постоянно. Отсутствие на торжествах в честь 70-летия Победы в Москве в 2015 году он объяснил тем, что «занят дома».

В 2019-м Лукашенко и вовсе заявил, что лидеры постсоветских государств должны чаще собираться на День Победы не в Москве, а в Минске. Насчет отсутствия на параде в России он тогда заявил:

— Во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия.

Теперь же правитель пытается уверить в совершенно обратном: якобы он и без приглашения Кремля заявился бы на Красную площадь на фоне угроз Владимира Зеленского. Очевидное лукавство от правителя.

Реальность заключается в том, что после событий 2020 года Лукашенко оказался в сильной зависимости от Путина и больше не может пропускать парады в Москве. Теперь для него это крайне напряженный день: из российской столицы правитель мчит на мероприятия в Минск.

То, что прежде Лукашенко считал чуть ли не унижением, стало для него нормой.

