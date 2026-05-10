Унижение для Лукашенко стало нормой

Унижение для Лукашенко стало нормой2
- Марк Дзюба, «Салідарнасць»
- 10.05.2026, 9:27
- 3,346
Диктатор слукавил, пресмыкаясь в Москве.
9 мая украинские войска все же не ударили по Красной площади. Присутствовавший на параде в Москве Александр Лукашенко попытался сделать вид, что не волновался, да и вообще приехал бы, даже если бы его не вызвал Владимир Путин.
После наводящего вопроса от представителя пропагандистского телеканала «Россия» правитель Беларуси заявил:
— Даже если не пригласили бы, я бы приехал на свою Красную площадь. В свою Москву. Я родился, когда Москва была столицей.
На вопрос, спокойно ли Лукашенко себя ощущает, «несмотря на то, что происходит вокруг», диктатор ответил:
— Я всегда был спокоен, и сегодня тем более. Все будет нормально. Все хотят жить.
Можно констатировать, что Лукашенко в очередной раз отработал повестку российской пропаганды и даже более. Дело в том, что в совсем недавнем прошлом правитель отчаянно бился за свое право не летать 9 мая на парады в Москву, а отмечать дату в Минске.
Парады в российской столице Лукашенко пропускал постоянно. Отсутствие на торжествах в честь 70-летия Победы в Москве в 2015 году он объяснил тем, что «занят дома».
В 2019-м Лукашенко и вовсе заявил, что лидеры постсоветских государств должны чаще собираться на День Победы не в Москве, а в Минске. Насчет отсутствия на параде в России он тогда заявил:
— Во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия.
Теперь же правитель пытается уверить в совершенно обратном: якобы он и без приглашения Кремля заявился бы на Красную площадь на фоне угроз Владимира Зеленского. Очевидное лукавство от правителя.
Реальность заключается в том, что после событий 2020 года Лукашенко оказался в сильной зависимости от Путина и больше не может пропускать парады в Москве. Теперь для него это крайне напряженный день: из российской столицы правитель мчит на мероприятия в Минск.
То, что прежде Лукашенко считал чуть ли не унижением, стало для него нормой.
Марк Дзюба, «Салідарнасць»