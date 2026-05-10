«В 30 лет начали копить на пенсию» 1 10.05.2026, 10:12

Семья из Минска считает абсолютно все траты.

Катерина с мужем уже 14 лет считают все свои траты. За это время они успели купить квартиру и выгодно погасить кредит, пересмотрели траты на питание и начали копить на пенсию, пишет Onliner. Как семья живет на 5,8 тысячи в месяц и учитывает все до копейки?

Как устроен бюджет: таблицы, категории и распределение денег

— Вести ежемесячный семейный бюджет мы с мужем стали сразу после окончания университета в 2012 году, как съехались вместе на съемной квартире. Это было еще в Гомеле, с 2015 года живем в Минске.

Еще вчерашние студенты, мы были ограничены в финансах и получали маленькие зарплаты на работах по распределению. А на моей работе вообще задерживали зарплату на 1—2 месяца. Контроль за деньгами позволял яснее видеть ситуацию и планировать мечты о собственной квартире и путешествиях.

По среднему образованию я бухгалтер. Однако бухгалтером проработала всего 2 месяца. Поэтому в семье мы шутим, что свой диплом я подтверждаю полностью, потому что тружусь «бухгалтером семейного бюджета».

Во время обучения сначала в колледже, а после и в университете я жила в общежитии (в сумме около 9 лет) и за это время научилась распоряжаться расходами. Муж всегда жил вместе с родителями.

Создав семью, мы объединили наши знания и вывели для себя пару важных правил, которых придерживаемся до сих пор.

1. При любом заработке откладывать от дохода минимум 10%.

2. Накапливать денежную «подушку безопасности» для форс-мажорных ситуаций (например, потери или поиск работы, болезни). Это сумма, равная среднемесячным постоянным расходам за 6—12 месяцев.

3. По большим покупкам составлять план: указывать желаемый крайний срок покупки, рассчитывать требуемые ежемесячные накопления для этого.

4. Уже сегодня копить для себя доход для выхода на пенсию.

5. Не жалеть денег на образование, развитие, отдавать приоритет «инвестициям в себя».

6. Часть дохода отдавать на благотворительность, помогать нуждающимся.

Мы управляем бюджетом по группам и категориям расходов. Первоначально это были записи карандашом на листах A4, после вели в таблице Excel, сегодня все фиксируем в «Google Таблицах» для совместного доступа.

Оплатили и тестировали для учета мобильное приложение CoinKeeper. Вроде как достойное и удобное приложение, но не прижилось. Комфортнее оказалось работать в привычных «Google Таблицах», вернулись к ним. Таблица разбита на группы расходов, а группы — на категории.

Каждые 2—4 дня вносим в таблицу суммы по чекам и платежам из мобильного банкинга. Все цифры по формулам суммируются, и видим, сколько уже потрачено денег и сколько осталось в разрезе каждой категории расходов.

Выделяем 4 группы расходов:

постоянные;

переменные;

пенсия, или между собой называем «ББ» («Большое Будущее»);

накопления.

Общий доход семьи — 5820 рублей. Муж занят в строительном проектировании, я — в управлении проектами.

Еще ежемесячно на карту приходит банковский кешбэк — 15—20 рублей.

После получения дохода сразу стараемся откладывать 10—20% на накопления — 600—1200 рублей. Накопления конвертируем в доллары и российские рубли, держим на депозитах в разных банках. Тратим на путешествия за границей.

Как выглядят постоянные расходы

На постоянные расходы в среднем ежемесячно уходит 2500—2900 рублей. Это:

продукты — 750—1000 рублей;

бытовая химия, косметика — 80—120 рублей;

коммунальные услуги — 220—290 рублей;

подписки — 30 рублей;

интернет — 55 рублей;

мобильная связь — 60 рублей;

транспорт — 120—150 рублей;

такси — 50 рублей;

питание на работе — 270—290 рублей;

кошка — 110—120 рублей;

рассрочки, кредиты — 570—830 рублей.

Здесь могла быть еще категория «ипотечный кредит» — 414 рублей, но мы расправились с кредитом досрочно, в 2022 году вместо 2033-го.

«Взяли ипотеку и сэкономили 33,7 тысячи рублей»

Квартиру купили в октябре 2018 года в Минске на вторичном рынке. Ипотеку оформили на $15 000 (31 650 рублей) на 15 лет с ежемесячными платежами по 414 рублей ($195).

Для сравнения: в тот период в 2018 году платили за аренду жилья $210—240 плюс коммунальные платежи.

Когда увидели, что по итогу за 15 лет банку выплатим 74 507 рублей вместо 31 650 рублей, стали изучать тему аннуитетного кредитования глубже. Нашли на YouTube ролики с лекциями финансовых экспертов, изучили сервис кредитного калькулятора и поняли, что первые 5—7 лет выплат кредита самые важные, потому что именно в эти месяцы доля погашения процентов за пользование кредитом составляет 60—80% от всей суммы ежемесячного платежа. То есть основного долга в первые годы погашаете всего 20—40% от общего ежемесячного платежа.

Мы поставили цель максимально быстро погасить кредит, за 5 лет, чтобы переплатить банку меньше денег. Постоянно зачисляли по кредиту суммы всех получаемых имущественных налоговых вычетов — это когда подоходный налог 13% не удерживается с заработной платы, пока не будет исчерпана сумма расходов на покупку жилья.

Как итог, заплатили банку по процентам 9105 рублей вместо 42 850 рублей.

Раньше на питание уходило больше денег. Когда изменили свой подход к еде и перестали есть сахар, сладости, покупные десерты, колбасы, переработанные продукты, денег стало тратиться меньше. О нашей истории бюджета на еду можно почитать здесь.

Автомобиля нет. Живем рядом с метро, ежемесячно покупаем единые проездные билеты на общественный транспорт, иногда пользуемся маршрутками и такси.

В рассрочки и кредиты покупаем крупные товары — мебель, технику. Из последних покупок — двухдверный холодильник и кондиционер. Выбираем покупки в кредиты, чтобы формировалась кредитная история для банков, если вдруг решим купить автомобиль или дачу либо поменять жилье на современное. Погашаем кредиты досрочно.

«С 30 лет стали копить на пенсию»

К постоянным расходам относятся и накопления на пенсию, но выделили их в отдельную категорию. Отслеживая тенденцию в пенсионной системе в мире, изучая опыт формирования пенсий в разных странах, видя размер пенсий наших родителей, родителей друзей-знакомых, вообще отсутствие пенсий в других государствах, мы с мужем решили начать накапливать на пенсию с молодого возраста, пока активны и трудоспособны.

Обсудили комфортную для нас сумму, чтобы без фанатизма накопительства и без стресса потерять, если вдруг в стране или мире что-то пойдет не по плану, и остановились на сумме по $20 для каждого, итого по $40 ежемесячно.

И 1 февраля 2019 года стартанули в «Большое Будущее». Каждый месяц сумма меняется, потому что откладываем на пенсию по $40 по курсу валюты на день покупки, в апреле 2026 года вышло 118 рублей. Для накопления выбрали пенсионное страхование в страховой компании. Норма доходности составляет 4%. И со всех взносов можно получить возврат подоходного налога в 13% — это еще бонус к сбережениям.

Накопленной суммой можно воспользоваться в любой момент и закрыть договор.

Мы понимаем, что жизнь настолько непредсказуема, что можем и не воспользоваться этими деньгами. Стараемся не тревожиться о будущем, а просто иногда думать о нем. И обязательно немножко планировать.

На что еще уходят деньги

За вычетом постоянных расходов и всех накоплений остаток денег идет на переменные расходы:

1. Кафе, еда вне дома.

2. Встречи с подругами.

3. Одежда, обувь.

4. Галантерея, украшения.

5. Покупки для дома.

6. Услуги бытовые (например, химчистка, фотоуслуги и т. п.).

7. Ремонт (например, ремонт стиральной машины, ноутбука, обуви и т. п.).

8. Досуг, отдых (например, кино, выставки, музеи и т. п.).

9. Путешествия по Беларуси.

10. Хобби.

11. Книги.

12. Образование (например, курсы, тренинги и т. п.).

13. Здоровье, спорт (например, консультация врача, витамины, анализы, бассейн и т. п.).

14. Красота (например, стрижка волос и т. п.).

15. Поездки к родителям.

16. Подарки.

17. Помощь родным.

18. Помощь птицам.

19. Помощь другим.

Из месяца в месяц суммы варьируются. Но ежемесячно точно уходит на помощь и благотворительность 545—820 рублей: оплачиваем мобильную связь родителям мужа — 50 рублей, откладываем для родителей мужа — 200 рублей, помогаем родным — 50—150 рублей, помогаем знакомой с инвалидностью — 30—60 рублей, подаем пожилым или покупаем продукты — 20—60 рублей, подкармливаем бездомных котов — 10 рублей, перечисляем волонтерам на стерилизацию кошек и лечение птиц — 75—110 рублей, помогаем кормом садовым и лесным птицам — 30—120 рублей, покупаем и развешиваем в скверах и детских садиках синичники и кормушки — 30—40 рублей.

Мы с мужем любим проводить время на природе, увлечены изучением животных, растений, птиц и в 2024 году начали размещать в Минске синичники на деревьях рядом с домом, где живем.

Желание помогать постоянно переросло в семейную инициативу — ПтицеДом•360. Собираемся разместить в парках и скверах Минска всего 360 дуплянок к декабрю 2054 года: 1 домик каждый месяц, 12 месяцев в году, на протяжении 30 лет. Все сугубо на добровольных началах и за собственные средства, на текущий месяц повесили уже 35 домиков.

Каждый месяц у родных и друзей есть дни рождения, а также несколько важных подарочных праздников в году. Мы по договоренностям покупаем недорогие подарки, однако родных и друзей много, поэтому на подарки уходит 200—500 рублей.

К родителям мужа ездим в Гомель на поезде раз в 2—3 месяца, обязательно с гостинцами. Родители на пенсии. При каждой встрече вместе посещаем соседние города и гуляем в окрестностях Гомеля, водим родителей в новые кафе Гомеля. На поездки уходит в среднем 350—450 рублей.

В категорию красоты пока идут расходы только на парикмахера. Уже лет 10 пользуемся услугами парикмахерской рядом с домом, всегда стригут быстро, аккуратно и недорого — за две наши стрижки выходит 60—80 рублей вместе с чаевыми.

Постоянно принимаем витамины и минералы для поддержания здоровья, раз в год проходим чекап по анализам, проверяюсь у эндокринолога и гинеколога. Пользуемся услугами частных лабораторий и проверенных врачей.

Спортом занимаемся дома — делаем утреннюю гимнастику. Нам так комфортнее, потому что предпочитаем физкультуру по утрам, не любим спортзалы и экономим время на дорогу. Иногда ходим в бассейн, но это редко.

Итого в месяц на здоровье и спорт выходит по-разному — 50—370 рублей.

Систематически проходим курсы по разным тематикам по профессиям и хобби — питанию, здоровью, птицам, экобиотехнии, дикому саду. Суммы варьируются в зависимости от стоимости и количества обучения — 60—680 рублей.

На книги тратим 10—150 рублей — как новые, так и букинистические. Нравятся букинистические книги о природе. Сформировали редкую познавательную домашнюю библиотеку. Возможно, в будущем решимся организовать маленький коворкинг, пространство для детей и взрослых с лекциями, мастер-классами об экологии, природе, флоре и фауне.

На хобби нет регулярных трат. В основном этом редкие расходы для рукоделия, шитья, рисования. В апреле не было покупок по хобби.

В весенне-летний период, в теплый сезон ежемесячно стараемся путешествовать по городам или природным объектам Беларуси. В апреле гуляли по Ельне — вышло 480 рублей, в мае плывем на байдарках по Березине с наблюдением за птицами — 300 рублей.

На досуг расходы нерегулярные — 10—65 рублей. В апреле гуляла в Ботаническом саду — 15 рублей.

Затраты на ремонт и бытовые услуги тоже нерегулярные. В апреле на ремонт кроссовок ушло 25 рублей.

Для комфорта дома покупаю полки, крючки, органайзеры, текстиль, постельное белье, посуду, растения, кассеты для фильтра и т. п. — 100—300 рублей.

Мы покупали квартиру на вторичном рынке не с «бабушкиным», но и не с современным ремонтом и неспешно своими силами, без фанатизма, недорого обустраиваем и облагораживаем жилище.

Одежду, обувь, галантерею, украшения обычно покупаем в конце сезона со скидками. Часто пересматриваю старые вещи и отдаю на переделку швее под современный дизайн. Примерно выходит 100—350 рублей.

С подругами пересекаюсь ежемесячно — либо в гостях, либо в кофейнях, либо на природе с чаем в термосе. В зависимости от частоты встреч выходит 60—120 рублей.

Муж любит иногда после работы проводить время в одиночестве с книгой и чашкой кофе в любимых кофейнях.

В теплую погоду по выходным, а летом и после работы мы часто гуляем вдоль Слепянской водной системы или Свислочи, беседуем и дискутируем. Для пикника у реки можем взять еду навынос либо после прогулки можем заглянуть в кафе. Еда и напитки вне дома забирают из бюджета примерно 200—250 рублей.

Зачастую с переменных расходов еще остаются некоторые суммы — и их переводим в накопления либо переносим на следующий месяц для запланированных покупок или путешествий.

«Живите не в ожидании жизни, а внутри нее»

Еще 5 лет назад я жила будущим с такими мыслями: вот заработаю, много-много заработаю — и тогда… буду помогать родителям и родным, буду путешествовать, буду встречаться с друзьями, буду уделять время хобби…

Но жизнь распорядилась иначе. Родители ушли внезапно, не дожив до пенсии. И вместе с этим как будто разрушилось то самое «потом». Пришло понимание: будущего может и не случиться. И все внутри перевернулось.

Все мои ценности остались прежними: помогать, путешествовать, общаться, делиться, любить. Но изменился способ: теперь живу «не потом», а сегодня, не когда-нибудь, «не масштабно», а по чуть-чуть, с теми возможностями, которые есть сейчас.

В погоне за лучшим будущим мы часто не замечаем, как прекрасна жизнь.

