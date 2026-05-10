В США раскрыли истинную цель «перемирия» РФ 10.05.2026, 10:56

Боевые действия на отдельных участках фронта продолжаются.

Российские оккупационные войска не смогли достичь ни одного значимого оперативного прорыва на фронте в течение последнего года. В то же время Силы обороны Украины усилили успехи зимой и весной. Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны (ISW).

Отмечается, что даже во время объявленного Россией «перемирия» с 9 по 11 мая боевые действия на отдельных участках фронта продолжались, но общий темп операций несколько снизился.

Аналитики говорят, что режим прекращения огня фактически не имел четко прописанных механизмов контроля и выполнения. Единственным публично озвученным условием был отказ Украины от ударов по Москве во время парада 9 мая, которого Киев придержался.

«Распространенность взаимных обвинений и продолжение локализованной активности с первых часов после объявления прекращения огня подчеркивает тот факт, что прекращение огня без четких механизмов обеспечения выполнения вряд ли будет соблюдено», — говорится в отчете.

Как Россия использовала «перемирие»

В ISW считают, что российские войска могли использовать паузу для ротации, переброски резервов и логистики с целью подготовки к дальнейшим наступательным действиям.

При этом украинская оборона продолжает сдерживать российское наступление и не позволяет Кремлю достичь результатов, которые Москва могла бы преподнести как крупные победы к 9 мая.

Аналитики также отмечают, что с октября 2025 года российские войска не смогли добиться значительного продвижения в районе Константиновки — одного из ключевых направлений фортификационного пояса Украины.

Успехи ВСУ на фронте

В то же время в отчете говорится, что украинские силы достигли наибольших успехов на поле боя со времени операции в Курской области РФ в августе 2024 года.

«ВСУ освободили значительную часть Купянска осенью 2025 года, а также вернули более 400 квадратных километров территории на юге Украины в результате контратак зимой и весной 2026 года. Кроме того, в конце апреля украинские военные освободили несколько населенных пунктов в западной части Запорожской области», — подытожили аналитики.

Что делают россияне во время «перемирия»

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты пытаются воспользоваться временной паузой в боевых действиях для укрепления своих позиций и восстановления наступательного потенциала.

Он также подчеркнул, что украинские Силы обороны также используют это время для улучшения логистики и проведения собственных ротаций.

