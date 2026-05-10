Путин тайно начал «чистки» причастных к созданию ПВО и гиперзвуковых ракет в РФ 2 10.05.2026, 11:13

2,376

Это неожиданно вскрылось во время трансляции парада 9 мая.

Военный парад 2026 года в Москве подсветил проблемы России в сфере ВПК. Кремль тайно проводит «чистки» тех, кто участвовал в создании ПВО и гиперзвуковых ракет. Об этом написал российский ресурс «ВЧК-ОГПУ», который связывают с российскими спецслужбами.

Он обратил внимание на то, что во время телевизионной трансляции парада картинка не соответствовала озвученному тексту. Например, во время рассказа о новейшем командном пункте Системы контроля космического пространства РФ россиянам показывали командный пункт космического эшелона Системы предупреждения о ракетном нападении в Серпухове 15, построенный еще в советские времена. Это совершенно разные системы.

«Космический эшелон СПРН, к слову, так и не смог заработать в полную силу, и сейчас он является «головной болью» для руководства Минобороны», - написал ресурс РФ. Также во время рассказа о новейшем российском РЛС «Воронеж ДМ» демонстрировали более раннюю версию данной системы, которая находится на вооружении ВС РФ более 20 лет. «В 2024 году российские власти взяли курс на посадку всех тех, кто имел отношение к нынешней системе ПВО. Причем привлекают их в основном по сторонним делам, чтобы не показывать недовольство. Следом очередь дошла и до создателей гиперзвуковых ракет», - сообщил «ВЧК-ОГПУ».

Он отметил, что главный конструктор вышеупомянутой Системы контроля космического пространства РФ Сергей Боев уже снят с должности и находится под следствием. Его «правая рука» Вячеслав Лобузько получил уголовный срок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com