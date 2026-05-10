Арина Соболенко: Проблема в пояснице ограничивает мою подвижность 2 10.05.2026, 12:09

Что произошло после сенсационного поражения белоруски в Риме?

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла 9 мая в Риме матч третьего круга турнира WTA-1000 27-й ракетке румынке Соране Кырстя со счетом 6:2, 3:6, 5:7. Неудачу в поединке против заканчивающей карьеру 36-летней соперницы белоруска объяснила травмой:

- Мне кажется, я плохо играла с самого начала матча. Я начала с победы, но быстро поняла, что мое тело не позволяет мне соревноваться так, как я хотела. Стараюсь говорить себе, что никогда не проигрываешь, а просто учишься, - цитирует ее puntodebreak.com.

Это второе подряд сенсационное поражение Арины, после неудачного четвертьфинала против Хейли Баптист в Мадриде. На фоне чуть ли не постоянных полуфиналов-финалов и побед, столь ранние поражения от соперниц из третьего десятка удивляют. Но сама Соболенко не связывает их в одну цепочку.

В Мадриде Соболенко после месячного перерыва сыграла первый турнир на новом покрытии - грунте. И, судя по ее комментариям, уступила Хейли по игре:

- Она провела несколько отличных розыгрышей, - говорила Арина. - У меня было несколько возможностей, но я ими не воспользовалась. Мне кажется, она показала очень смелую игру в моменты матчболов, и это решило исход матча.

В Риме, как и в Мадриде, Арину после легкой победы в первом сете словно подменили. Игра не шла, ошибки следовали одна за другой… В третьем сете она вызвала на корт физиотерапевта, и та прямо на корте оказывала Соболенко помощь.

В третьем сете Арина попросила медицинскую помощь.

- Проблема в пояснице, которая связана с бедром, и это ограничивает мою подвижность, - объяснила после матча Арина. - Думаю, мне придется отдохнуть несколько дней. Пока других планов нет.

Обнадеживает то, что Арина матч все-таки доиграла. Но «Ролан Гаррос» стартует уже через две недели (25 мая) и возникает вопрос, в какой игровой и физической форме Соболенко подойдет к главному турниру весны?

Например, в грунтовой части 2025 года Арина дошла до финала в Штутгарте, выиграла титул в Мадриде и проиграла в четвертьфинале в Риме. Таким образом, она набрала форму перед Парижем, сыграв 14 матчей. И там она дошла до финала. Этой весной в Штутгарте Арина вообще не играла, а за два турнира в Мадриде и Риме провела лишь пять матчей.

Перед турниром в Мадриде Соболенко была вне игры месяц, продолжая таким образом придерживаться новой тактики с меньшим количеством турниров. После поражения в Риме она будет вне игры перед «Ролан Гаррос» еще две недели. И прибавились проблемы с поясницей.

Поражение в Риме - первый случай, когда белорусская теннисистка не смогла выйти как минимум в четвертьфинал турнира с февраля 2025 года. Эта серия длилась 17 турниров подряд.

