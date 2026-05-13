13 мая 2026, среда, 17:12
«Комаровка — просто трэш!»

  • 13.05.2026, 16:06
Минчане жалуются на работу продавцов столичного рынка.

Среди проблем, о которых пишут пользователи Threads — обвес, обсчет и некачественные продукты, заметил сайт Charter97.org.

«Я на «Комаровку» не хожу лет 15 — ничего не изменилось, — пишет inn7f12. — Гнилья в пакет сыпануть — классика жанра. Перестала ходить когда продавец пыталась украсть у меня банан: на весах было 5, в пакете — 4. Я обратила внимание, наорала и ушла, не стала оплачивать. Она за высокой витриной клала бананы в пакет, 1 оторвала и украла. После этого туда не хожу».

«Почему для каждого второго продавца является нормой подкладывать в пакеты гнилые овощи и фрукты из—под прилавка? – спрашивает shastitochka98. — Почему покупатель не имеет права самостоятельно выбирать продукты, которые находятся на прилавке? Чем регламентировано?».

«У меня под видео более 300 комментариев о том, как людей стабильно обманывают на «Комаровке», — пишет alexiliona. — Общественное мнение просто ужасное о рынке».

«Мы с мужем, когда жили в Минске, решили тоже съездить на хваленую «Комаровку», — вспоминает mariyabichun. — Кто ж знал ,что там такие люди работают? Потратили мы большую сумму просто на одно гнилье. Времени, к сожалению, проверять все сразу у нас не было. В итоге, мы туда больше и не катались».

«Комаровка» — просто трэш! – пишет masha_kalachh. — На витрине одно, в пакете всегда у тебя будет гниль, а не продукты! Не езжу уже давно».

Одной из минчанок, которая написала о гнилых овощах, купленных на Комаровском рынке, стали поступать угрозы на рабочий телефон, указанный в ее профиле в Threads.

«Мне начали поступать угрозы по смс на рабочий номер из-за того, что я осветила проблему продажи гнили на «Комаровке», — пишет она. — Мой рабочий номер указан в моем профиле в Threads. Какие же люди смешные!»

