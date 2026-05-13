Президент Польши призвал Европу понимать роль Беларуси 13.05.2026, 16:48

Кароль Навроцкий

Нельзя недооценивать угрозы.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что война России против Украины стала вызовом для всего НАТО, пишет The Guardian.

«Продолжающаяся агрессия России против Украины не является изолированным конфликтом, а скорее прямым вызовом всему евроатлантическому порядку безопасности», - сказал Навроцкий, выступая на открытии саммита «Бухарестской девятки».

Он добавил, что ревизионизм России не является временным. По его словам, сдерживание не может существовать только на бумаге.

«Не должно быть никаких сомнений в том, кто развязал эту жестокую войну. Мы также должны в полной мере понимать роль Беларуси, которая продолжает поддерживать военные усилия России и позволяет осуществлять враждебные гибридные действия со своей территории против союзников и партнеров НАТО», - подчеркнул президент Польши.

Также Навроцкий призвал союзников не недооценивать угрозу со стороны России:

«Страны, представленные в этом зале, понимают, пожалуй, лучше всех, цену самоуспокоения. Мы знаем, что происходит, когда агрессию недооценивают и когда демократические страны проявляют нерешительность».

