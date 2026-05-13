13 мая 2026, среда, 18:48
  • 13.05.2026, 17:38
Орбан сделала громкое заявление о развороте Венгрии
ФОто: AP

Будапешт больше не будет играть роль «троянского коня Москвы».

Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт больше не будет играть роль «троянского коня Москвы» в Европейском союзе. Во время парламентских слушаний она пообещала пересмотреть отношения с Кремлем и сделать внешнюю политику страны более прозрачной, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

«Россия остается важным партнером, но отношения не могут строиться на односторонней зависимости», — заявила Орбан. По ее словам, политика Москвы сегодня представляет «угрозу безопасности для Венгрии и Европы».

Анита Орбан не связана родственными узами с бывшим премьером Венгрии Виктором Орбаном, который на протяжении многих лет считался главным союзником Путина в ЕС. Именно при нем Венгрия активно поддерживала энергетические проекты с Россией и часто блокировала жесткие антироссийские решения Брюсселя.

Новая глава венгерской дипломатии пообещала отказаться от «непрозрачных соглашений» с Кремлем и заняться диверсификацией поставок энергии. Сейчас Венгрия зависит от России примерно на 80% по нефти и на 90% по газу.

При этом Будапешт не собирается автоматически поддерживать новые санкции ЕС. Орбан заявила, что будет выступать против ограничений, способных нанести ущерб венгерской экономике, хотя право вето намерена использовать лишь в крайнем случае.

Она также поддержала курс Украины на вступление в ЕС, но выступила против ускоренной процедуры и подчеркнула, что Киев должен выполнить все стандартные требования.

Правительство нового премьера Венгрии Петера Мадьяра, сменившее власть после 16 лет правления Виктора Орбана, обещает перезапуск отношений с Брюсселем и постепенное дистанцирование от Москвы.

Африканский позор Путина — Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий — Гарри Каспаров
Путин три дня молчал — Иван Яковина
Дальше начинается невидимое — Леонид Невзлин