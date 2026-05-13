13 мая 2026, среда, 18:48
Легенда «Реала» покупает клуб, в котором начинал карьеру

  • 13.05.2026, 18:11
Серхио Рамос

За 400 миллионов евро.

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос находится на грани приобретения клуба своего детства – «Севильи» – совместно с инвестиционной группой Five Eleven Capital, сообщает The Independent.

Согласно информации издания El País, по условиям предложенной сделки стоимость клуба оценивается примерно в 400 миллионов евро. Консорциум получит 80-процентную долю в клубе, причем стоимость одной акции составит 3 500 евро.

Издание отметило, что эта сделка требует одобрения со стороны Ла Лиги и Национального совета по вопросам спорта Испании. Андалузский клуб, который непрерывно выступает в Ла Лиге с сезона 2001-02, в настоящее время ведет борьбу за то, чтобы избежать вылета.

«Несмотря на победу в Лиге Европы в сезоне 2022-23, «Севилья» занимает 13-е место в высшей лиге Испании, опережая зону вылета всего на три очка за три тура до конца чемпионата, что напоминает прошлогодний случай, когда команде едва удалось избежать вылета, заняв 17-е место», – говорится в статье.

40-летний Рамос начал свою юношескую карьеру в «Севилье», а в 2005 году перешел в «Реал», где за 16 лет выступлений за клуб завоевал 22 самых престижных трофея.

