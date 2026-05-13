13 мая 2026, среда, 18:49
Словакия пообещала нарастить поставки боеприпасов Украине

  • 13.05.2026, 18:15
Братислава стала ключевым производителем оружия в НАТО.

Словакия поставляет в Украину миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, объемы поставок вооружения в будущем будут расти. Об этом журналистам на полях саммита «Бухарестской девятки» заявил президент страны Петер Пеллегрини, пишет местный портал Teraz.

«На коммерческой базе в Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти», — сказал Пеллегрини.

По его словам, Словакия стала одним из ключевых производителей боеприпасов в НАТО, а альянс остается и останется единым целым, несмотря на напряженность между государствами-членами НАТО и США.

Как отметил президент Словакии, республика сделала значительный шаг вперед в этой сфере и вложила в оружейную промышленность значительные средства — почти 3% ВВП.

