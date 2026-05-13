13 мая 2026, среда, 18:49
Глава МИД Франции: Россия проиграла в Африке и во всем мире

  • 13.05.2026, 18:28
Жан-Ноэль Барро

Несостоятельность подхода Кремля стала очевидна.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия «в значительной степени проиграла» в Африке и не смогла предложить континенту ничего, кроме услуг наемников и эксплуатации ресурсов, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая после саммита «Будущее Африки 2026» в Найроби, глава французской дипломатии подчеркнул, что экономическое влияние Франции и Европы в Африке многократно превосходит российское.

«Россия Путина предлагает только услуги в сфере безопасности в обмен на доступ к природным ресурсам. В Африке, как и в других регионах мира, Россия в основном потерпела поражение», — заявил Барро.

По его словам, объем торговли Франции с африканскими странами втрое превышает российский, а французские инвестиции — в восемь-десять раз больше. Также Франция принимает значительно больше африканских студентов, чем Россия.

Во время саммита Париж объявил о €14 млрд инвестиций в африканские проекты. Барро подчеркнул, что Франция делает ставку не на «зависимость через помощь», а на инвестиции и развитие партнерств.

Барро также раскритиковал российское присутствие в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, где Кремль через военные структуры пытается укрепить свое влияние после ухода французских войск.

