AP: Украина «уничтожила» военных НАТО на учениях в Швеции

AP: Украина «уничтожила» военных НАТО на учениях в Швеции3
- 13.05.2026, 19:18
- 1,444
Учения проходили на острове Готланд в Балтийском море.
Во время масштабных военных учений в Швеции украинские пилоты дронов преподали жесткий урок для НАТО. В сценарии маневров Украина выступала в роли условного противника — и, по словам участников, буквально уничтожила шведские подразделения с помощью беспилотников, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).
Учения проходили на острове Готланд в Балтийском море — стратегической точке между Швецией и российским Калининградом. По легенде, условный противник стягивал войска к восточным границам НАТО, одновременно проводя диверсии, кибератаки и создавая перебои с электричеством.
24-летний украинский оператор дронов с позывным «Тарик» рассказал, что тренировки приходилось останавливать трижды, потому что шведские военные не успевали адаптироваться к атакам беспилотников.
«Если бы это был настоящий бой, они были бы уже мертвы», — заявил он.
Другой украинский пилот с позывным «Карат» отметил, что западные армии все еще плохо понимают современные реалии войны дронов. «Это нужно увидеть собственными глазами», — сказал он.
Главнокомандующий ВС Швеции генерал Михаэль Клаэссон признал, что НАТО должно «очень быстро учиться» у Украины как вести дроновую и антидроновую войну.
Особое внимание на учениях уделили угрозе со стороны России. Шведские военные считают, что Путин может попытаться проверить решимость НАТО, атаковав небольшую часть территории альянса — например, Готланд.
На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия, европейские страны все активнее обсуждают создание собственных оборонных инициатив, независимых от США.