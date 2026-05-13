13 мая 2026, среда, 20:17
AP: Украина «уничтожила» военных НАТО на учениях в Швеции

  • 13.05.2026, 19:18
Учения проходили на острове Готланд в Балтийском море.

Во время масштабных военных учений в Швеции украинские пилоты дронов преподали жесткий урок для НАТО. В сценарии маневров Украина выступала в роли условного противника — и, по словам участников, буквально уничтожила шведские подразделения с помощью беспилотников, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Учения проходили на острове Готланд в Балтийском море — стратегической точке между Швецией и российским Калининградом. По легенде, условный противник стягивал войска к восточным границам НАТО, одновременно проводя диверсии, кибератаки и создавая перебои с электричеством.

24-летний украинский оператор дронов с позывным «Тарик» рассказал, что тренировки приходилось останавливать трижды, потому что шведские военные не успевали адаптироваться к атакам беспилотников.

«Если бы это был настоящий бой, они были бы уже мертвы», — заявил он.

Другой украинский пилот с позывным «Карат» отметил, что западные армии все еще плохо понимают современные реалии войны дронов. «Это нужно увидеть собственными глазами», — сказал он.

Главнокомандующий ВС Швеции генерал Михаэль Клаэссон признал, что НАТО должно «очень быстро учиться» у Украины как вести дроновую и антидроновую войну.

Особое внимание на учениях уделили угрозе со стороны России. Шведские военные считают, что Путин может попытаться проверить решимость НАТО, атаковав небольшую часть территории альянса — например, Готланд.

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия, европейские страны все активнее обсуждают создание собственных оборонных инициатив, независимых от США.

