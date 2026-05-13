В сенате Филиппин произошла стрельба 13.05.2026, 19:31

Там укрывается разыскиваемый МУС сенатор.

В здании сената Филиппин раздалось несколько выстрелов, сообщил председатель палаты Алан Питер Каэтано. 11 мая в здании укрылся филиппинский сенатор Рональд де ла Роса, чтобы избежать ареста по ордеру Международного уголовного суда, пишет The Philippine Star. По словам Алана Питера Каэтано, де ла Роса не пострадал и находится в безопасности.

К зданию прибыл отряд военнослужащих в количестве более 10 человек, некоторые вооружены штурмовыми винтовками, передает Reuters.

«Мы не знаем, что происходит, все сейчас заперты в своих кабинетах, мы не можем выйти. Мы не можем обезопасить наших сотрудников»,— сказал Алан Питер Каэтано, который вел прямую трансляцию в Facebook. Он добавил, что договорился с коллегами не покидать здание и не оставлять Рональда де ла Росу.

Ордер на арест политика датирован ноябрем 2025 года, но был обнародован 11 мая. Министр внутренних дел Филиппин Джонвик Ремулла заявил, что ордер должен быть оформлен через Интерпол, так как страна вышла из МУС в 2019 году.

МУС обвиняет де ла Росу в убийствах граждан во время кампании по борьбе с наркотиками, которая велась при бывшем президенте Филиппин Родриго Дутерте (2016–2022). Полиция Филиппин арестовала бывшего главу государства в марте 2025 года и доставила в Международный уголовный суд в Гааге, где ему предъявили обвинения в преступлениях против человечности. По версии МУС, с 2016 по 2018 год на Филиппинах были убиты тысячи людей во время кампании по борьбе с наркотиками. Рональд де ла Роса тогда возглавлял полицию республики.

