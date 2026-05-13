Китай начал эксперимент с искусственными эмбрионами человека в космосе 13.05.2026, 20:16

Иллюстрационное фото

Ученые хотят оценить риски, связанные с долгосрочным выживанием человека за пределами Земли.

Китай первым в мире начал на орбите эксперимент изучению развития вне земного тяготения искусственного эмбриона человека, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук.

Образцы доставили на китайскую космическую станцию на борту грузового корабля «Тяньчжоу-10» 11 мая. В тот же день космонавты перегрузили их в экспериментальный модуль, после чего автоматизированная система приступила к ежедневной замене питательной среды для искусственных эмбрионов. Руководитель проекта Юй Лецянь назвал эксперимент очень успешным.

По словам Юй Лецянь, искусственные эмбрионы созданы из человеческих стволовых клеток. Как подчеркнул ученый, они не являются настоящими человеческими эмбрионами и не способны развиться в полноценную личность, однако их можно использовать в качестве моделей для изучения раннего развития человека.

В рамках эксперимента задействованы две модели: одну поместили на клетки матки, другую — в микрофлюидный чип. Это позволит изучить влияние космической микрогравитации на раннее развитие эмбрионов. Аналогичные образцы одновременно исследуются в наземных лабораториях.

После завершения 5-дневного цикла образцы заморозят на орбите, а затем отправят на Землю для сравнительного анализа с наземными данными. Ученые рассчитывают выявить факторы, влияющие на раннее развитие эмбрионов в космосе, и оценить риски, связанные с долгосрочным выживанием человека за пределами планеты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com