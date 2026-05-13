В России меняют губернаторов сразу двух пограничных с Украиной регионов 2 13.05.2026, 20:51

Свои посты покидают губернаторы Белгородской и Брянской областей.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Владимир Путин принял его отставку и назначил исполняющим обязанности губернатора Александра Шуваева — заместителя главы Иркутской области и участника войны с Украиной.

Также уходит со своей должности губернатор Брянской области Александр Богомаз. Временно управлять регионом будет Егор Ковальчук.

Слухи о возможной отставке Гладкова появились еще несколько недель назад. По сообщению источника издания «Ведомости», близкого к администрации президента России, в регионе ухудшились качество жизни и уровень поддержки власти, поэтому в Кремле могли считать целесообразной замену руководства.

В середине апреля Гладков ушел в двухнедельный отпуск, который затем был продлен. Сегодня он, однако, комментировал аварию на железной дороге, которая произошла в результате падения российской бомбы.

