В России меняют губернаторов сразу двух пограничных с Украиной регионов
- 13.05.2026, 20:51
Свои посты покидают губернаторы Белгородской и Брянской областей.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Владимир Путин принял его отставку и назначил исполняющим обязанности губернатора Александра Шуваева — заместителя главы Иркутской области и участника войны с Украиной.
Также уходит со своей должности губернатор Брянской области Александр Богомаз. Временно управлять регионом будет Егор Ковальчук.
Слухи о возможной отставке Гладкова появились еще несколько недель назад. По сообщению источника издания «Ведомости», близкого к администрации президента России, в регионе ухудшились качество жизни и уровень поддержки власти, поэтому в Кремле могли считать целесообразной замену руководства.
В середине апреля Гладков ушел в двухнедельный отпуск, который затем был продлен. Сегодня он, однако, комментировал аварию на железной дороге, которая произошла в результате падения российской бомбы.