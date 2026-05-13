ВСУ превратили преимущество России в ее слабость 13.05.2026, 19:07

Война дронов не похожа на войны прошлого.

Украинские дальнобойные дроны и ракеты все активнее меняют саму логику войны, превращая географическое преимущество России в ее уязвимость, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Если исторически огромные размеры России считались ключевым фактором ее непобедимости — от войн со Швецией до Наполеона и Гитлера, чьи армии «поглощались» пространством страны, — то современные технологии постепенно разрушают этот принцип.

Киев развивает стратегию глубоких ударов, делая ставку на собственные беспилотники и ракеты большой дальности. Поскольку западные союзники ограничивают использование дальнобойного оружия по территории РФ, Украина ускорила разработку собственных систем.

По данным аналитиков, современные украинские дроны уже способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров, включая нефтеперерабатывающие заводы, порты и объекты энергетической инфраструктуры. Это означает, что значительная часть территории России и большая доля ее населения оказываются в зоне потенциального удара.

Особенно чувствительными стали атаки на нефтяной сектор, который играет ключевую роль в финансировании военных действий. Удары по портам Балтики и Черного моря и по перерабатывающим мощностям уже приводили к сбоям экспорта и снижению производственных мощностей.

Эксперты отмечают, что Россия вынуждена концентрировать системы ПВО вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и стратегических объектов, что создает уязвимости в других регионах. При этом огромная территория страны делает невозможным полное прикрытие всех критически важных объектов.

Украина, по оценкам аналитиков, планирует дальнейшую эскалацию дальних ударов, включая развитие баллистических ракет. Это, как считают эксперты, может еще сильнее усилить давление на российскую военную и экономическую инфраструктуру в глубине страны.

