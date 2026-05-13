Картина «Волшебник Кремля» покажет миру истинное лицо режима Путина2
- 13.05.2026, 18:25
В мировой прокат выходит политический триллер «Волшебник Кремля» — фильм о становлении режима Путина, который уже называют одной из самых резонансных картин года о современной России, пишет Press Pass LA (перевод — сайт Charter97.org).
Главные роли исполнили Джуд Лоу и Пол Дано. Лоу играет молодого Путина — бывшего сотрудника КГБ, который постепенно превращается в лидера авторитарной системы. Дано исполнил роль вымышленного политтехнолога Вадима Баранова (прообраз — Владислав Сурков), помогающего Кремлю выстраивать пропаганду, манипулировать обществом и укреплять власть через страх и контроль.
Картина режиссера Оливье Ассайаса основана на бестселлере Джулиано да Эмполи «Маг Кремля» и показывает, как в постсоветской России формировалась машина дезинформации, репрессий и политического насилия.
По сюжету амбиции и информационные манипуляции постепенно перерастают в систему убийств, коррупции и тотального контроля, а Россия становится государством, где пропаганда превращается в главное оружие власти.
Авторы фильма подчеркивают, что речь идет не только о прошлом. Картина напрямую перекликается с нынешней войной России против Украины и попытками Кремля влиять на мировую политику через страх, ложь и информационные операции.
Кинокритики уже отмечают, что «Волшебник Кремля» может стать одной из самых обсуждаемых политических драм последних лет — и помочь западной аудитории лучше понять, как устроена современная российская власть и почему ее считают угрозой для всего мира.
Премьера состоится 15 мая.