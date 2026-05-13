Картина «Волшебник Кремля» покажет миру истинное лицо режима Путина 2 13.05.2026, 18:25

Главные роли исполнили Джуд Лоу и Пол Дано.

В мировой прокат выходит политический триллер «Волшебник Кремля» — фильм о становлении режима Путина, который уже называют одной из самых резонансных картин года о современной России, пишет Press Pass LA (перевод — сайт Charter97.org).

Главные роли исполнили Джуд Лоу и Пол Дано. Лоу играет молодого Путина — бывшего сотрудника КГБ, который постепенно превращается в лидера авторитарной системы. Дано исполнил роль вымышленного политтехнолога Вадима Баранова (прообраз — Владислав Сурков), помогающего Кремлю выстраивать пропаганду, манипулировать обществом и укреплять власть через страх и контроль.

Картина режиссера Оливье Ассайаса основана на бестселлере Джулиано да Эмполи «Маг Кремля» и показывает, как в постсоветской России формировалась машина дезинформации, репрессий и политического насилия.

По сюжету амбиции и информационные манипуляции постепенно перерастают в систему убийств, коррупции и тотального контроля, а Россия становится государством, где пропаганда превращается в главное оружие власти.

Авторы фильма подчеркивают, что речь идет не только о прошлом. Картина напрямую перекликается с нынешней войной России против Украины и попытками Кремля влиять на мировую политику через страх, ложь и информационные операции.

Кинокритики уже отмечают, что «Волшебник Кремля» может стать одной из самых обсуждаемых политических драм последних лет — и помочь западной аудитории лучше понять, как устроена современная российская власть и почему ее считают угрозой для всего мира.

Премьера состоится 15 мая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com