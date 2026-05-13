Завод в Гомеле выпустил печь-ракету

Завод в Гомеле выпустил печь-ракету1
- 13.05.2026, 18:32
Ее хотят продавать за 170 рублей.
Печку для пикников в форме ракеты выпустил завод «Коммунальник». Свою новинку предприятие планирует показать на Гомельском экономическом форуме в конце мая, пишет belkagomel.by.
Производитель рассчитывает, что товар будет пользоваться спросом у дачников и любителей отдыха на природе. Печь работает на дровах или пеллетах. Сверху на металлическую трубу можно установить казан и готовить еду.
Похожие печки уже выпускаются другими производителями, особенность варианта от гомельского завода — размер.
«Образец, который мы готовим для презентации на юбилейном XX экономическом форуме, будет очень маленький, практически „чемоданный“. Такую печку можно без труда брать с собой в поездки», — уточнил директор завода «Коммунальник» Владислав Ковалев.
Ориентировочная стоимость изделия — 170 рублей.