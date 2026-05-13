13 мая 2026, среда, 18:49
Завод в Гомеле выпустил печь-ракету

  • 13.05.2026, 18:32
Завод в Гомеле выпустил печь-ракету

Ее хотят продавать за 170 рублей.

Печку для пикников в форме ракеты выпустил завод «Коммунальник». Свою новинку предприятие планирует показать на Гомельском экономическом форуме в конце мая, пишет belkagomel.by.

Производитель рассчитывает, что товар будет пользоваться спросом у дачников и любителей отдыха на природе. Печь работает на дровах или пеллетах. Сверху на металлическую трубу можно установить казан и готовить еду.

Похожие печки уже выпускаются другими производителями, особенность варианта от гомельского завода — размер.

«Образец, который мы готовим для презентации на юбилейном XX экономическом форуме, будет очень маленький, практически „чемоданный“. Такую печку можно без труда брать с собой в поездки», — уточнил директор завода «Коммунальник» Владислав Ковалев.

Ориентировочная стоимость изделия — 170 рублей.

Юрий Федоренко
Гарри Каспаров
Иван Яковина
Леонид Невзлин