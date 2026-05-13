13 мая 2026, среда, 18:48
По рынку недвижимости вводят новшества

Фото: tut.by

Как они отразятся на белорусах.

В Беларуси с 1 июля введут существенные изменения по арендному жилью. В Минстройархитектуры рассказали, как будут работать эти новшества.

С июля чиновники обновят требования к типовым потребительским качествам жилых помещений. Это предусмотрено постановлением Минстройархитектуры. Главные изменения — в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника: холодильник, микроволновая печь и стиральная машина. При этом белорусского производства.

Это же касается и отделочных материалов. Требование — полная облицовка плиткой ванных и уборных. В жилых комнатах предусмотрена укладка паркетной доски или ламината, стены должны быть оштукатурены и покрашены либо оклеены обоями. Постановлением определена и стоимость необходимой бытовой техники.

«Это холодильник с морозильной камерой стоимостью не более 30 базовых величин. Это стиральная машина стоимостью не более 25 базовых величин. Это микроволновая печь стоимостью не более девяти базовых величин (это 1350, 1125 и 405 рублей соответственно на 13 мая. — Прим. ). Тренд такой — сразу заезжай, живи после того, как получил ключи от своего жилого помещения», — отметила начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Инна Пинковская.

По ее словам, изменения должны повысить качество сдаваемого в эксплуатацию арендного жилья, а также простимулировать спрос на бытовую технику, мебель и строительные материалы белорусского производства.

