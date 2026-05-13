Арина Соболенко показала содержимое своей сумки
- 13.05.2026, 17:07
Первая ракетка мира Арина Соболенка приняла участие в проекте итальянского Vogue. Недавно белоруска впервые вышла на корт с модным аксессуаром, что вызвало много внимания прессы. В видеоролике In the Bag спортсменка показала все вещи, которые хранит в своей сумке Gucci Paparazzo, пишет betnews.by.
Среди самых важных вещей Арины — лакомства для щенка Эша, который всегда и везде сопровождает хозяйку.
— Моя собака всегда путешествует со мной, она ходит со мной на тренировки и даже на игры. Когда он делает что-то хорошее, я должна его наградить, чтобы он это запомнил, — говорит теннисистка.
Арина все чаще открывает женственную сторону себя, поэтому в ее сумочке нашлись компактная пудра, нейтральные блески для губ, более яркие помады в зависимости от настроения на вечер и, конечно же, любимые духи.
Незаменимой вещью в сумке спортсменки оказался и небольшой цифровой фотоаппарат.
— Я фотографирую все: свою собаку, своего парня, свою команду, забавные моменты из путешествий и случайные детали, которые привлекают внимание, — дополнила Соболенко.