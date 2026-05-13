Арина Соболенко показала содержимое своей сумки 13.05.2026, 17:07

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Среди самых важных вещей — лакомства для щенка.

Первая ракетка мира Арина Соболенка приняла участие в проекте итальянского Vogue. Недавно белоруска впервые вышла на корт с модным аксессуаром, что вызвало много внимания прессы. В видеоролике In the Bag спортсменка показала все вещи, которые хранит в своей сумке Gucci Paparazzo, пишет betnews.by.

Среди самых важных вещей Арины — лакомства для щенка Эша, который всегда и везде сопровождает хозяйку.

— Моя собака всегда путешествует со мной, она ходит со мной на тренировки и даже на игры. Когда он делает что-то хорошее, я должна его наградить, чтобы он это запомнил, — говорит теннисистка.

Арина все чаще открывает женственную сторону себя, поэтому в ее сумочке нашлись компактная пудра, нейтральные блески для губ, более яркие помады в зависимости от настроения на вечер и, конечно же, любимые духи.

Незаменимой вещью в сумке спортсменки оказался и небольшой цифровой фотоаппарат.

— Я фотографирую все: свою собаку, своего парня, свою команду, забавные моменты из путешествий и случайные детали, которые привлекают внимание, — дополнила Соболенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com