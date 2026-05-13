закрыть
13 мая 2026, среда, 17:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: В России резко сократилась добыча нефти

  • 13.05.2026, 17:09
Reuters: В России резко сократилась добыча нефти

Это напрямую бьет по доходам Кремля.

Добыча нефти в России в апреле упала на 460 тыс. баррелей в сутки в годовом выражении, сообщает Международное энергетическое агентство (МАЭ). Снижение отражает усиливающееся давление на ключевой сектор российской экономики, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что падение добычи напрямую бьет по доходам бюджета, значительная часть которого зависит от нефтегазового экспорта. На фоне ограничений, санкционного давления и атак на энергетическую инфраструктуру у России снижается устойчивость нефтяного производства.

Хотя экспорт сырой нефти в апреле временно вырос до 4,9 млн б/с из-за внешнего спроса, этот рост не компенсирует структурного падения добычи и снижения экспорта нефтепродуктов, которые упали до рекордно низкого уровня.

По данным МАЭ, восстановление поставок носит нестабильный характер и обеспечивается в основном перенаправлением потоков и частичным возобновлением отдельных маршрутов, а не ростом производства.

Аналитики указывают, что текущая динамика создает долгосрочные риски. При сохранении тенденции Россия может столкнуться с дальнейшим сокращением валютных поступлений и ухудшением баланса нефтяного сектора, который остается ключевым источником финансирования экономики и войны против Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов