Reuters: В России резко сократилась добыча нефти 13.05.2026, 17:09

Это напрямую бьет по доходам Кремля.

Добыча нефти в России в апреле упала на 460 тыс. баррелей в сутки в годовом выражении, сообщает Международное энергетическое агентство (МАЭ). Снижение отражает усиливающееся давление на ключевой сектор российской экономики, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что падение добычи напрямую бьет по доходам бюджета, значительная часть которого зависит от нефтегазового экспорта. На фоне ограничений, санкционного давления и атак на энергетическую инфраструктуру у России снижается устойчивость нефтяного производства.

Хотя экспорт сырой нефти в апреле временно вырос до 4,9 млн б/с из-за внешнего спроса, этот рост не компенсирует структурного падения добычи и снижения экспорта нефтепродуктов, которые упали до рекордно низкого уровня.

По данным МАЭ, восстановление поставок носит нестабильный характер и обеспечивается в основном перенаправлением потоков и частичным возобновлением отдельных маршрутов, а не ростом производства.

Аналитики указывают, что текущая динамика создает долгосрочные риски. При сохранении тенденции Россия может столкнуться с дальнейшим сокращением валютных поступлений и ухудшением баланса нефтяного сектора, который остается ключевым источником финансирования экономики и войны против Украины.

