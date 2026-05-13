Маддона и Майкл Джексон могли сыграть Питера Пена 1 13.05.2026, 17:31

Но Спилберг отказался.

Мадонна и Майкл Джексон едва не оказались в одном из самых известных фильмов 1990-х — «Капитан Крюк» Стивена Спилберга. Однако обоим суперзвездам отказали еще до начала съемок, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Как выяснилось, в конце 1980-х права на экранизацию истории о Питере Пэне принадлежали продюсеру Доди Аль-Файеду. Позже проект перешел к студии TriStar Pictures и превратился в знаменитый фильм «Капитан Крюк» с Робином Уильямсом в главной роли.

Майкл Джексон всерьез хотел сыграть Питера Пэна. Более того, Спилберг даже рассматривал идею музыкальной версии фильма с участием «короля поп-музыки». Но в итоге от этой идеи отказались.

Неожиданно на ту же роль претендовала и Мадонна. Реакция Аль-Файеда была жесткой и ироничной.

«Когда мне сказали, что Мадонна хочет сыграть Питера Пэна, я рассмеялся», — вспоминал он в 1988 году.

Продюсер также заявил, что не хотел брать и Джексона, поскольку сомневался в его долгосрочной популярности.

История выглядит особенно иронично сегодня. Мадонна, и Майкл Джексон спустя десятилетия остались мировыми поп-иконами, а «Капитан Крюк» стал культовым фильмом своего времени.

