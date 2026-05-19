19 мая 2026, вторник, 10:03
Стало известно, за что россияне отправили в «мясной штурм» известеного Z-блогера

  • 19.05.2026, 9:11
Егор Гузенко

Он много пил и материл Путина.

В Сети появилось видео с российским Z-блогером Егором Гузенко, известным под позывным «Тринадцатый», который несколько недель назад был отправлен в штурмовое подразделение и с конца апреля числится пропавшим без вести. Обнародованные кадры распространились через российские ресурсы, сообщает «Диалог».

Видео включает три записи, сделанные в разное время. На всех кадрах Гузенко находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. На одном из роликов он лежит без сознания, на другом — материт Путина.

По данным источников, именно подобное поведение могло стать причиной его отправки в так называемый «мясной штурм». Соратники блогера утверждают, что перед отправкой ему выдали старое чужое оружие в плохом состоянии. После этого Гузенко на связь больше не выходил.

Тем временем администраторы его Telegram-канала начали открыто угрожать командованию 33-го полка, где служил блогер, публикацией компрометирующих материалов.

По их словам, в распоряжении канала находится около двух часов видеозаписей, на которых Гузенко якобы подробно рассказывает о злоупотреблениях внутри подразделения, называя конкретные фамилии и должности.

Среди озвученных обвинений — использование служебного положения в личных целях, отправка на фронт недолеченных военнослужащих из госпиталей, а также участие в боевых задачах бойцов с тяжелыми диагнозами, включая ВИЧ, туберкулез и гепатит С. Также речь идет о предполагаемой организации теневого бизнеса на передовой.

