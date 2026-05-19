Стало известно, за что россияне отправили в «мясной штурм» известеного Z-блогера 2 19.05.2026, 9:11

3,704

Егор Гузенко

Он много пил и материл Путина.

В Сети появилось видео с российским Z-блогером Егором Гузенко, известным под позывным «Тринадцатый», который несколько недель назад был отправлен в штурмовое подразделение и с конца апреля числится пропавшим без вести. Обнародованные кадры распространились через российские ресурсы, сообщает «Диалог».

Видео включает три записи, сделанные в разное время. На всех кадрах Гузенко находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. На одном из роликов он лежит без сознания, на другом — материт Путина.

По данным источников, именно подобное поведение могло стать причиной его отправки в так называемый «мясной штурм». Соратники блогера утверждают, что перед отправкой ему выдали старое чужое оружие в плохом состоянии. После этого Гузенко на связь больше не выходил.

Тем временем администраторы его Telegram-канала начали открыто угрожать командованию 33-го полка, где служил блогер, публикацией компрометирующих материалов.

По их словам, в распоряжении канала находится около двух часов видеозаписей, на которых Гузенко якобы подробно рассказывает о злоупотреблениях внутри подразделения, называя конкретные фамилии и должности.

Среди озвученных обвинений — использование служебного положения в личных целях, отправка на фронт недолеченных военнослужащих из госпиталей, а также участие в боевых задачах бойцов с тяжелыми диагнозами, включая ВИЧ, туберкулез и гепатит С. Также речь идет о предполагаемой организации теневого бизнеса на передовой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com