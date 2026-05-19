Сырский об угрозе вторжения из Беларуси: Это реально
- 19.05.2026, 19:52
РФ просчитывает наступательные операции.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил об угрозе расширения северного фронта со стороны Беларуси. Украина осведомлена о намерениях России.
Об этом он сказал в интервью «Милитарному».
Сырский отметил, что Россия активно просчитывает и планирует наступление.
«Во-первых, мы имеем 1200 км активного фронта. Противник преобладает в количестве бригад полков нас вдвое. То есть не буду дальше разглашать, но вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия и есть тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки, заявления нашего президента Украины.
Это реально, мы знаем эти данные, о том, что генштаб РФ сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера», - сказал он.
Сырский добавил, что открытие нового направления будет означать еще большую нагрузку на фронт.
Ранее Зеленский сообщал, что РФ готовит удары по «центрам принятия решений» в Украине и наступления с территории Беларуси на Киев или НАТО.