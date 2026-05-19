19 мая 2026, вторник, 19:24
В Гродно девушка осталась без зуба, купив в «Короне» шаурму

3
  • 19.05.2026, 18:52
Иллюстративное фото

Внутри оказался кусок куриной кости.

Жительница Гродно получила неприятный опыт после того, как купила шаурму в кулинарном отделе торгового центра «Корона». Внутри оказался кусок куриной кости, из-за чего, по словам девушки, у нее даже откололась часть зуба. Об этом гродненка рассказала в социальной сети Threads, заметило издание Blizko.by.

Фото: threads.com/@w.wolkowa

После происшествия девушка обратилась к сотрудникам магазина. Ей вернули деньги, но наличными, хотя покупка была оплачена картой. Также девушку удивило, что ей не дали книгу жалоб. Позже она оставила претензию на сайте торгового центра и с ней связался представитель магазина, который предложил компенсацию только после лечения, но без официальных гарантий в виде расписки.

Поэтому девушка опасается, что ее могут оставить без компенсации, так как к стоматологу попасть только через два месяца, а к тому времени о ее проблемах «забудут».

Специалисты в таких ситуациях советуют обращаться в соответствующие контрольные службы и требовать от учреждения официальные документы об обязательствах, чтобы при необходимости иметь основания для судебного разбирательства.

