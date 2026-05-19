Токаев провозгласил Казахстан наследником Золотой Орды 11 19.05.2026, 18:28

Касым-Жомарт Токаев

Золотая Орда контролировала Московское княжество около двухсот лет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна является наследником Золотой Орды, и призвал изучать ее политическую и экономическую модель. Об этом он сказал на открытии форума «Золотая Орда как модель степной цивилизации», передает Tengrinews. По словам Токаева, в новой редакции Конституции Казахстана закреплена преемственность Великой степи и ее исторического наследия. Токаев говорит, что в период расцвета территория Улуса Джучи превышала 6 млн кв. км, в Орде насчитывалось около 100 городов, а власть династии джучидов сохранялась более шести веков.

Отдельно он обратил внимание на денежную систему Орды. «По мнению специалистов, чеканилось около 28 млн серебряных монет. Символично, что название национальной валюты Казахстана — тенге — восходит к ордынскому “данг”, откуда, вероятно, происходит и слово “деньги”. Это иллюстрация того, что Золотая Орда заложила стандарты денежных отношений в регионе», — заявил Токаев. Национальный банк Казахстана недавно выпустил тысячу серебряных монет, посвященных Золотой Орде.

Президент отметил необходимость переосмысления истории Золотой Орды и призвал не превращать историческое наследие в инструмент раздора. Орда в XIII–XV веках установила власть над значительной частью русских земель: русские княжества находились в вассальной зависимости, платили дань и получали разрешение на княжение у ханов. Этот период часто называют «ордынским игом». Орда влияла на политическую систему княжеств, вмешивалась в их внутренние конфликты. К концу XV века зависимость ослабла и фактически прекратилась после 1480 года, когда Москва перестала платить дань и Орда утратила контроль над русскими землями.

