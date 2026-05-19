Неизвестные забаррикадировались на третьем этаже здания редакции «Московского комсомольца» 4 19.05.2026, 18:05

К офис к российским пропагандистам ворвались люди в камуфляжной форме в масках и с оружием.

Неизвестные забаррикадировались на третьем этаже здания редакции «Московского комсомольца». Об этом российское пропагандистское издание сообщает в Telegram-канале.

«В здание редакции прибыли представители силовых структур. Неизвестные также отказывались открывать им дверь, однако после 10 минут переговоров все же впустили визитеров. После этого они вновь заперлись на третьем этаже», — говорится в посте.

О судьбе удерживаемых внутри помещения людей ничего не известно, подчеркивает издание.

Днем во вторник, 19 мая в здание на улице 1905 года, где находится редакция «Московского комсомольца», ворвались неизвестные люди в камуфляжной форме в масках и с оружием. Сообщалось, что несколько человек вели себя грубо, отказались предъявить документы, угрожали сломать двери и турникеты на входе в редакцию.

Позже стало известно, что в здании проходит обыск у автономной некоммерческой организации (АНО) «Консорциум медтехники», которая работает по госконтрактам. По словам финансового директора «МК» Екатерины Черешниковой, редакция заехала в это здание в прошлом году. Она рассказала, что на просьбу предъявить документы и объяснить цель визита силовики посоветовали журналистам обратиться «то ли в ГУ МВД Москвы, то в СК России, то, в общем, в ФСБ».

