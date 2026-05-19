Украинские дроны ударили по нефтепроводу «Сургут – Новополоцк» 19.05.2026, 17:53

2,598

Поражен ключевой узел нефтепровода.

Силы спецопераций ВСУ в понедельник, 18 мая, провели операцию в глубоком тылу агрессора. Был успешно поражен большой узел нефтепровода «Сургут – Новополоцк», соединяющий Сибирь и Балтику. Детали были опубликованы в официальном Facebook-аккаунте ССО.

Объект находится у города Семибратово (Ярославская область, РФ), это около 800 км до украинских границ. Последствия удара уточняются.

В ССО отметили, что пораженный узел «Ярославль-3» принадлежит российской компании «Транснефть» - ключевому оператору транспортировки нефти к портам на Балтике.

«Поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры врага снижает его экономические возможности вести войну против Украины», - отметили в ССО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com