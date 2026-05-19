Украинские дроны ударили по нефтепроводу «Сургут – Новополоцк»
- 19.05.2026, 17:53
Поражен ключевой узел нефтепровода.
Силы спецопераций ВСУ в понедельник, 18 мая, провели операцию в глубоком тылу агрессора. Был успешно поражен большой узел нефтепровода «Сургут – Новополоцк», соединяющий Сибирь и Балтику. Детали были опубликованы в официальном Facebook-аккаунте ССО.
Объект находится у города Семибратово (Ярославская область, РФ), это около 800 км до украинских границ. Последствия удара уточняются.
В ССО отметили, что пораженный узел «Ярославль-3» принадлежит российской компании «Транснефть» - ключевому оператору транспортировки нефти к портам на Балтике.
«Поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры врага снижает его экономические возможности вести войну против Украины», - отметили в ССО.