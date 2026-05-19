закрыть
19 мая 2026, вторник, 17:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В одном из районов Минска снесут двухэтажные дома

  • 19.05.2026, 17:39
В одном из районов Минска снесут двухэтажные дома

Стало известно, что появится на их месте.

В одном из районов белорусской столицы снесут ряд двухэтажных домов. Первым под бульдозер пойдет аварийное, давно нежилое здание, рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, пишут «Минск-Новости».

Совсем скоро не станет заброшки по адресу улица Кольцова, 13.

«Приступить к ее демонтажу планируют уже в этом году. На ее месте хотят возвести новый многоквартирный дом, куда будут переселены жители остальных домов, попадающих под снос», – пояснила представитель Мингорисполкома.

В будущем начнут освобождать другие площадки и заниматься дальнейшей застройкой территории многоэтажками.

Также Ирина Гонтарева отметила, что жилищное строительство в Минске сейчас сокращается, поскольку многие площадки уже освоены, а дома на них введены в эксплуатацию.

Теперь застройкой города станут заниматься преимущественно коммунальные предприятия – Управление капитального строительства Мингорисполкома и его «дочки».

Застройщиками также смогут выступать крупнопанельные домостроительные комбинаты (МАПИД, Завод эффективных промышленных конструкций и Минский домостроительный комбинат).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН