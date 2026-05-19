В одном из районов Минска снесут двухэтажные дома
- 19.05.2026, 17:39
Стало известно, что появится на их месте.
В одном из районов белорусской столицы снесут ряд двухэтажных домов. Первым под бульдозер пойдет аварийное, давно нежилое здание, рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, пишут «Минск-Новости».
Совсем скоро не станет заброшки по адресу улица Кольцова, 13.
«Приступить к ее демонтажу планируют уже в этом году. На ее месте хотят возвести новый многоквартирный дом, куда будут переселены жители остальных домов, попадающих под снос», – пояснила представитель Мингорисполкома.
В будущем начнут освобождать другие площадки и заниматься дальнейшей застройкой территории многоэтажками.
Также Ирина Гонтарева отметила, что жилищное строительство в Минске сейчас сокращается, поскольку многие площадки уже освоены, а дома на них введены в эксплуатацию.
Теперь застройкой города станут заниматься преимущественно коммунальные предприятия – Управление капитального строительства Мингорисполкома и его «дочки».
Застройщиками также смогут выступать крупнопанельные домостроительные комбинаты (МАПИД, Завод эффективных промышленных конструкций и Минский домостроительный комбинат).