В одном из районов Минска снесут двухэтажные дома 19.05.2026, 17:39

Стало известно, что появится на их месте.

В одном из районов белорусской столицы снесут ряд двухэтажных домов. Первым под бульдозер пойдет аварийное, давно нежилое здание, рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, пишут «Минск-Новости».

Совсем скоро не станет заброшки по адресу улица Кольцова, 13.

«Приступить к ее демонтажу планируют уже в этом году. На ее месте хотят возвести новый многоквартирный дом, куда будут переселены жители остальных домов, попадающих под снос», – пояснила представитель Мингорисполкома.

В будущем начнут освобождать другие площадки и заниматься дальнейшей застройкой территории многоэтажками.

Также Ирина Гонтарева отметила, что жилищное строительство в Минске сейчас сокращается, поскольку многие площадки уже освоены, а дома на них введены в эксплуатацию.

Теперь застройкой города станут заниматься преимущественно коммунальные предприятия – Управление капитального строительства Мингорисполкома и его «дочки».

Застройщиками также смогут выступать крупнопанельные домостроительные комбинаты (МАПИД, Завод эффективных промышленных конструкций и Минский домостроительный комбинат).

