19 мая 2026, вторник, 17:51
Водителям на Мальте заплатят по 25 тысяч евро, если они отдадут права

  • 19.05.2026, 17:22
Так власти хотят бороться с пробками.

На Мальте стартовала необычная программа — водители смогут получить по 25 тысяч евро, если откажутся от машины на пять лет и отдадут свои права.

К программе уже присоединилось 100 человек. Есть два ограничения — предложением могут воспользоваться только прожившие не меньше семи лет в стране автомобилисты, которым еще не исполнилось 30 лет, пишет «Вокруг света».

Причина такой щедрости властей — пробки, которые становятся все более серьезной проблемой для Мальты. Согласно статистике, более 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 39 лет имеют водительские права — и количество машин на дорогах это только подтверждает. Число автомобилей продолжает расти на несколько десятков, а на Мальте живет всего около полумиллиона человек.

25 тысяч евро участники получат не сразу — выплаты растянут на пять лет, по 5 тысяч евро ежегодно. Такую схему разработали, чтобы автомобилисты не смогли получить сразу всю сумму, а потом попытаться вернуть себе права в обход правил.

Тем, кто выдержит пять лет без автомобиля и захочет восстановить водительские права, придется пройти 15 часов практических занятий в автошколе, чтобы освежить позабытые навыки вождения.

