В Москве будут пылать офисы
- Виталий Шапран
- 19.05.2026, 17:03
- 1,000
ЦБР, Сбербанк и ЛУКОЙЛ могут стать законными целями ВСУ.
В этой новости прекрасно все:
Во-первых, это признание несостоятельности российской ПВО защитить небо;
Во-вторых, это уже второй шаг к созданию частных армий по типу Вагнера. Что из этого получится и как Сбербанк РФ будет воевать с ЦБР, если Грефу не понравятся проверки ЦБР, мы можем лишь прогнозировать;
В-третьих, ЦБР, Сбербанк РФ и ЛУКОЙЛ сразу после принятия законов в Думе и их подписания путиным становятся абсолютно законными целями для ВСУ, поскольку их можно будет официально идентифицировать как вооруженные формирования РФ.
Поэтому с нетерпением ожидаю, как будут пылать офисы ЦБР и Сбера в Москве и по всей РФ. Учитывая статистику по кредитному рынку России, простые россияне таким попаданиям будут только рады.
Виталий Шапран, Facebook