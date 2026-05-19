19 мая 2026, вторник, 17:51
В Москве будут пылать офисы

  • Виталий Шапран
  • 19.05.2026, 17:03
  • 1,000
ЦБР, Сбербанк и ЛУКОЙЛ могут стать законными целями ВСУ.

В этой новости прекрасно все:

Во-первых, это признание несостоятельности российской ПВО защитить небо;

Во-вторых, это уже второй шаг к созданию частных армий по типу Вагнера. Что из этого получится и как Сбербанк РФ будет воевать с ЦБР, если Грефу не понравятся проверки ЦБР, мы можем лишь прогнозировать;

В-третьих, ЦБР, Сбербанк РФ и ЛУКОЙЛ сразу после принятия законов в Думе и их подписания путиным становятся абсолютно законными целями для ВСУ, поскольку их можно будет официально идентифицировать как вооруженные формирования РФ.

Поэтому с нетерпением ожидаю, как будут пылать офисы ЦБР и Сбера в Москве и по всей РФ. Учитывая статистику по кредитному рынку России, простые россияне таким попаданиям будут только рады.

Виталий Шапран, Facebook

