В Беларуси банкротится один из крупнейших производителей свинины 19.05.2026, 16:56

Активы «Данпрода» оказались в разы меньше суммы долгов.

Один из крупнейших производителей свинины в Беларуси — компания «Данпрод» — оказался в тяжелом финансовом положении и сам обратился в суд с заявлением о банкротстве. Его дело сейчас рассматривается в экономическом суде Минской области, пишет Office Life.

Согласно официальным документам, общая сумма долгов предприятия достигает почти 117 миллионов рублей, что значительно превышает его возможности рассчитаться с кредиторами.

Это предприятие когда-то считалось одним из самых амбициозных аграрных проектов в стране. Еще в 2015 году оно вышло на проектную мощность: в Воложинском районе был построен крупный свиноводческий комплекс, рассчитанный примерно на 110 тысяч голов свиней в год. Объемы производства должны были составлять около 11 тысяч тонн мяса в живом весе.

Проект стоил очень дорого — более 400 миллиардов тогдашних рублей — и реализовывался с участием иностранных инвесторов, в том числе из Кипра и Дании. В финансировании участвовала также известная белорусская компания «Трайпл», принадлежавшая ныне опальному, а тогда фаворизированному Лукашенко бизнесмену Юрию Чижу. Перед ней у «Данпрода» накопился значительный долг — более 40 миллионов рублей.

Первоначально планировалось, что почти вся продукция предприятия — до 97 процентов — будет поставляться на экспорт. Однако с течением времени экономические условия изменились, и «Данпрод» потерял способность стабильно работать и получать прибыль. Сегодня его активы оцениваются всего примерно в 14,5 миллиона рублей, что в разы меньше суммы задолженности. При этом штат сократился до минимума — всего восемь человек.

Ситуация осложняется тем, что в текущем сезоне предприятие фактически не вело сельскохозяйственную деятельность, поэтому не имеет источников дохода. В связи с этим суд пришел к выводу, что компания не сможет восстановить платежеспособность и погасить долги. В отношении нее уже начато конкурсное производство — это процедура, предусматривающая продажу имущества для расчетов с кредиторами.

Окончательное решение относительно судьбы компании должно быть принято 27 августа. Однако уже сейчас есть высокая вероятность того, что «Данпрод» будет признан банкротом и ликвидирован, что означает полное прекращение его деятельности.

