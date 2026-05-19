Почему россияне в Беларуси ведут себя так, что их начинают ненавидеть?

Такие вопросы задают белорусы в соцсетях, комментируя многочисленные фото и видео с примерами поведения россиян на дорогах нашей страны. Пользователи обращают внимание на нарушения правил парковки и скоростного режима, проезд на красный свет и «подрезки».

Сайт Charter97.org приводит комментарии под постами в TikTok и Threads, авторы которых жалуются на водителей из РФ:

- Ко мне приехал брат сводный из России. Я была в шоке, когда он машину поставил у двери магазина, отругала его, он не послушался, сказал, что у них так можно.

- Еще на красный ездят по Бресту.

- Я живу в России у нас также на всей скорости могут на красный проехать и довольно часто.

- Диагноз - москвич.

- В гостях нужно вести себя прилично! И уважать законы нашей страны!

- Почему россияне у нас ведут себя так, что их начинают ненавидеть?

- Люди привыкли к порядку, такая парковка для беларусов дикость.

- Мы не знаем зачем так себя ведут россияне, и делают все, чтобы их в Беларуси не жаловали.

- ПДД надо соблюдать! Это хамство, даже при возможности не нарушать умышленно игнорируют!

- Хамство, бескультурье, невоспитанность.

- Ты ездишь туда куда тебе можно, а не куда хочешь, а если уж приезжаешь, будь добр уважать чужую тебе страну и чужих людей там.

- Пройти нельзя по пешеходный дорожка, так как там стоят «тачки» другого государства перекрывая движение

