«Диагноз – москвич»1
- 19.05.2026, 16:01
Почему россияне в Беларуси ведут себя так, что их начинают ненавидеть?
Такие вопросы задают белорусы в соцсетях, комментируя многочисленные фото и видео с примерами поведения россиян на дорогах нашей страны. Пользователи обращают внимание на нарушения правил парковки и скоростного режима, проезд на красный свет и «подрезки».
Сайт Charter97.org приводит комментарии под постами в TikTok и Threads, авторы которых жалуются на водителей из РФ:
- Ко мне приехал брат сводный из России. Я была в шоке, когда он машину поставил у двери магазина, отругала его, он не послушался, сказал, что у них так можно.
- Еще на красный ездят по Бресту.
- Я живу в России у нас также на всей скорости могут на красный проехать и довольно часто.
- Диагноз - москвич.
- В гостях нужно вести себя прилично! И уважать законы нашей страны!
- Почему россияне у нас ведут себя так, что их начинают ненавидеть?
- Люди привыкли к порядку, такая парковка для беларусов дикость.
- Мы не знаем зачем так себя ведут россияне, и делают все, чтобы их в Беларуси не жаловали.
- ПДД надо соблюдать! Это хамство, даже при возможности не нарушать умышленно игнорируют!
- Хамство, бескультурье, невоспитанность.
- Ты ездишь туда куда тебе можно, а не куда хочешь, а если уж приезжаешь, будь добр уважать чужую тебе страну и чужих людей там.
- Пройти нельзя по пешеходный дорожка, так как там стоят «тачки» другого государства перекрывая движение