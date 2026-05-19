Россия выдумала удары ВСУ из Латвии 4 19.05.2026, 15:30

Рига и Киев уже ответили.

Власти Латвии и Украины отвергли заявления российской стороны о якобы подготовке ударов по территории России с использованием латвийского воздушного пространства, сообщает «РБК-Украина».

Поводом стали сообщения российских СМИ со ссылкой на Службу внешней разведки РФ, где утверждалось, что Украина якобы получила разрешение от Риги на проведение подобных операций. В публикациях также заявлялось, что в Латвию якобы прибыли украинские подразделения сил беспилотных систем, а Москва якобы располагает информацией о «центрах принятия решений» в стране.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала эти обвинения дезинформацией.

«Россия снова врёт. На этот раз это кампания дезинформации со стороны Службы внешней разведки РФ. Латвия не предоставляет своё воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось российской стороне», — заявила она.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич также опроверг обвинения Москвы, подчеркнув, что страна не позволяет использовать свою территорию или воздушное пространство для нападений на другие государства.

В украинском МИД также отвергли утверждения российской стороны. Представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что подобные сообщения не имеют ничего общего с реальностью.

По его словам, Украина не использует и не намерена использовать территорию Латвии для проведения операций против России.

В Киеве считают, что подобные заявления являются частью более широкой информационной кампании Москвы, направленной на дестабилизацию общественного мнения в странах Балтии и попытку посеять напряжённость среди союзников Украины.

