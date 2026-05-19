Раскрыта стоимость жизни принца и принцессы Уэльских в Виндзоре
- 19.05.2026, 15:35
Особняк в георгианском стиле насчитывает восемь спален.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон платят около 411 435 долларов в год за аренду поместья Форест-Лодж в Виндзоре. В резиденции пара живет с октября вместе с тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).
Особняк в георгианском стиле насчитывает восемь спален и расположен на территории Виндзорского парка. В аренду также входят два коттеджа для персонала.
Сообщается, что супруги подписали 20-летний договор аренды летом 2025 года. Стоимость проживания выросла по сравнению с предыдущим арендатором примерно на 120 тысяч долларов в год.
По данным источников, в поместье также были усилены меры безопасности: установлены дополнительные ограждения, высажены деревья и живые изгороди для большей приватности семьи.
Ранее семья жила в коттедже Аделаида, однако переезд в Форест-Лодж, по сообщениям СМИ, был связан с желанием начать новый этап после сложного периода в жизни Кейт Миддлтон, которая в 2024 году сообщала о проблемах со здоровьем и сейчас находится в ремиссии.
При этом, как отмечают источники, Форест-Лодж не станет их постоянной резиденцией после возможного восшествия Уильяма на престол.