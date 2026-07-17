Ученые научили ИИ «спать» 17.07.2026, 11:22

Это улучшит его работу.

Физики из Римского университета Ла Сапиенца совместно с японскими коллегами модернизировали классические сети Хопфилда, которые имитируют работу ассоциативной памяти человеческого мозга. В базовом состоянии такие системы быстро заполняются информационным мусором и смешанными галлюцинациями, теряя до 87% своей полезной емкости, пишет «Хайтек».

Предыдущая версия алгоритма под названием Daydreaming решала эту проблему путем одновременного обучения и очистки памяти, однако она ломалась при встрече с реальными несбалансированными данными, вроде слишком темных изображений.

Для преодоления этого ограничения исследователи создали обновленный метод под названием Centered Daydreaming. Новая система заставляет искусственные нейроны анализировать не абсолютные значения входящих сигналов, а лишь их локальные отличия от среднего значения. Такой подход позволяет алгоритму эффективно концентрироваться на ключевых различиях между объектами и полностью сохранять способность к точному извлечению воспоминаний.

Разработчики рассчитывают, что понимание подобных механизмов фильтрации информации поможет в будущем создать более понятные и энергоэффективные ИИ-системы.

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