Украина атаковала российскую авиабазу Энгельс со стратегическими бомбардировщиками 5 16.07.2026, 7:37

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Украинские дроны пролетели более 1000 км.

В ночь на 16 июля ВСУ нанесли воздушный удар по военной авиабазе Энгельс в Саратовской области России, на которой базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, обстреливающие ракетами Украину. Об этом пишет «Диалог» после мониторинга соцсетей.

Воздушную опасность в регионах Саратовской области начали объявлять после полуночи. Вскоре после этого жители города Энгельс услышали несколько взрывов. Утверждается, что дроны атаковали военную авиабазу. Видео публикует Telegram-канал Exilenova+ (осторожно, ненормативная лексика!).

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин признал, что ночью 16 июля в регионе отражали атаку БпЛА. Он заявил, что в городе Энгельсе повреждена инфраструктура, но никакой конкретики не привел. По его словам, на месте происшествия работают все оперативные службы.

На авиабазе Энгельс в Саратовской области базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые активно применяют в войне против Украины, поэтому она является законной целью для ВСУ. Такие ракетоносцы вооружены крылатыми ракетами большой дальности – «Х-101» и «Х-55» / «Х-555». Их количество зависит от модификации самолета.

Фото: Exilenova+

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