Украина успешно испытала собственную баллистику
- 16.07.2026, 5:49
Испытание состоялось 14 июля.
Украина провела тестирование отечественной баллистической ракеты неназванного типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления экс-министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram и портала «Милитарный».
По словам Федорова, разработка проекта производилась в зоне ответственности Министерства обороны.
Экс-чиновник отметил, что испытание состоялось 14 июля - в день отставки правительства.
Федоров также отметил, что во время работы над проектом была:
кардинально изменена техническая задача,
максимально повышена точность изделия,
снижена его стоимость на 30%.
Название ракетного комплекса чиновник не уточнил. В то же время вышесказанное может свидетельствовать, что речь идет не о баллистических ракетах FP-7 и FP-9 от Fire Point, отметили эксперты портала «Милитарный».