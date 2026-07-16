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Украина успешно испытала собственную баллистику

  • 16.07.2026, 5:49
Украина успешно испытала собственную баллистику
оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан"
Фото: wikipedia.org

Испытание состоялось 14 июля.

Украина провела тестирование отечественной баллистической ракеты неназванного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления экс-министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram и портала «Милитарный».

По словам Федорова, разработка проекта производилась в зоне ответственности Министерства обороны.

Экс-чиновник отметил, что испытание состоялось 14 июля - в день отставки правительства.

Федоров также отметил, что во время работы над проектом была:

кардинально изменена техническая задача,

максимально повышена точность изделия,

снижена его стоимость на 30%.

Название ракетного комплекса чиновник не уточнил. В то же время вышесказанное может свидетельствовать, что речь идет не о баллистических ракетах FP-7 и FP-9 от Fire Point, отметили эксперты портала «Милитарный».

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